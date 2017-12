Autore:

Marco Congiu

ANIMA RACING Quando pensi alla SEAT Leon Cupra ti viene in mente un'auto prestazionale ma dalle linee per nulla eccessive: una cinque porte modellata dal vento ma che sa ruggire come un vero leone. Ma può un'auto simile essere ugualmente adatta a lunghi viaggi senza perdere nulla del suo DNA sportivo e quasi corsaiolo? Per scoprirlo abbiamo deciso di dirigerci in provincia di Latina per assistere molto da vicino al Rally di Sperlonga, una delle tappe più prestigiosa del finale di stagione rallystica italiano.

CARICHIAMOLA Nonostante ci siamo portati dietro mezza casa come se dovessimo fare un trasloco per stare via 3 giorni, lo spazio a bordo della Leon Cupra non manca di certo: nei suoi 4,28 metri stanno comodi cinque adulti più i bagagli, grazie ad una capacità di carico che parte da 380 litri sino ad un massimo di 1.210. Il tutto senza penalizzare le forme aggressive tipiche del modello: la carrozzeria bicolore con il rosso e il nero donano se possibile ancor più slancio alla Leon Cupra, mentre davanti le mascherine e le prese d'aria sono state sensibilmente maggiorate rispetto alla versione di serie per raffreddare il generoso motore. Lateralmente spiccano minigonne e cerchi da 19”, mentre dietro la fanno da padrone i due terminali di scarico cromati e l'estrattore.

COMODA E PRATICA Gli interni della SEAT Leon Cupra 2017 sono pregevoli, quasi premium per la qualità percepita: i sedili sono in pelle ed Alcantara, con sponde laterali molto evidenti necessarie per dare quel tocco di racing che su un'auto simile deve necessariamente esserci. Morbida la pelle del volante multifunzione, tagliato e sagomato nella parte bassa, mentre le plastiche della plancia sono morbide, dando l'idea di ben assemblato e studiato. Al centro troviamo il display da 8” del sistema di infotainment dal quale comandare ogni funzione dell'auto, mentre spostandosi sui sedili posteriori gli occupanti potranno godere di una buona abitabilità oltre alle bocchette di ventilazione, ormai diventate un vero e proprio must su questa categoria di vetture.

MOTORE: CHE GIOIELLINO Sotto il cofano della SEAT Leon Cupra si trova il motore più potente mai installato su un'auto della casa spagnola: il 2.0 litri TSI vanta 300 CV e 380 Nm di coppia. Tradotto in prestazioni, la Leon Cupra scatta da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, prima di toccare una velocità massima di 250 km/h, il tutto con un consumo che nei valori dichiarati dalla casa si attesta sui 5,58 l/100 km nel ciclo extraurbano. Staremo a vedere.

VIA! Dalla nostra redazione di Milano a Sperlonga ci separano circa 700 km tra autostrada e strade statali: dai che si parte!