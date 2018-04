Autore:

Matteo Gallucci

COLORE DA GARA Al debutto la nuova Suzuki Swift Sport 2018 sceglie un giallo racing come colore per il lancio commerciale del suo nuovo modello. Trattandosi della versione sportiva dell'omonima hatchback è evidente l'omaggio cromatico dedicato alle Suzuki impegnate nei vari campionati rally. Niente paura perché se non volete farvi notare a tutti i costi con un colore molto appariscente per la carrozzeria sono disponibili quelli più "classici" come il bianco, rosso, blu e nero.



PIU ARRABBIATA Il nuovo design è molto più cattivo rispetto al passato. La grande griglia frontale maggiorata a nido d'ape, il lip simil carbonio e lo sguardo accigliato le donano sembianze da rapace pronto ad aggredire la sua preda preferita: la strada. Le sue linee sono nette e scolpite, con angoli ancora più pronunciati rispetto al modello standard, e lo stile racing viene accentuato dalla presenza di cerchi in lega da 17'', minigonne laterali ed estrattore dedicato che integra il doppio terminale di scarico. Gli interni subiscono meno modifiche e le principali sono: i sedili sportivi con poggiatesta integrato e loghi Sport con cuciture a contrasto rosse, pedaliera in alluminio e volante sportivo.

TECNOLOGIA E SICUREZZA Il sistema di infotainment è il medesimo che ritroviamo su tutta la gamma Suzuki. Viene gestito dallo schermo touch screen da 7’’ e prevede la compatibilità con Apple CarPlay, Android Auto e sistema di Mirrorlink. Sul fronte sicurezza attiva a bordo di Suzuki Swift Sport troviamo la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento di corsia, gli abbaglianti automatici e il cruise control adattivo.



METTE IL TURBO Il cambiamento più importante avviene sotto al cofano. La nuova generazione perde il 1.6 aspirato da 136 cv a favore del motore turbo già utilizzato dalla Suzuki Vitara S. Si tratta del 4 cilindri 1.4 Boosterjet da 140 cv e 230 Nm di coppia che garantisce un ottimo spunto anche ai bassi regimi. Lo scatto da 0 a 100 km/h da fermo viene coperto in 8,1 secondi mentre la velocità massima raggiungibile è di 210 km/h. La potenza viene trasferita alle sole ruote anteriori e gestita dal cambio manuale a 6 rapporti. Il peso è di quelli piuma fermando l'ago della bilancia a soli 975 kg a secco.



USCITA E PREZZO La commercializzazione in Italia è prevista per il mese di giugno. Il prezzo parte da 18.000 euro.