PIU' SPORTIVA Sapete una cosa? La Hyundai i30 Fastback si guida un gran bene. Le sospensioni assorbono egregiamente le sconnessioni concedendo molto poco al rollio. Questio vuol dire che le curve si possono infilzare una dietro l'altra anche con un certo piglio sportivo. Leggero e abbastanza preciso lo sterzo ma, se devo dirla tutta, non rimanda lo stesso feedback della Golf, già che l'ho tirata in ballo...

BENE IL CAMBIO MA IN MANOVRA... Alla voce trasmissione le possibilità sono due: manuele a 6 marce, offerto di serie, o automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Quest'ultimo lavaora bene, più veloce in fase di salita che in scalata, mostra, però, qualche incertezza in manovra quando la frizione non stacca come vorrei e bisogna prestare un po' di attenzione quando ci si muove appena.

LE ORECCHIE RIPOSANO Mi ha convinto appieno il lavoro dei tecnici alla voce insonorizzazione in abitacolo. In autostrada i fruscii rimangono fuori, così come il rumore del motore, peraltro molto silenzioso. Lontano dai timpani anche il rumore degli pneumatici. Insomma a 130 orari si viaggia in tutto relax.

BEL MOTORE Il 1.4 da 140 cv turbo dell'auto in prova è il motore che consiglio. Ha una bella spinta e grazie al turbo spinge bene già poco sopra il regime del minimo, sembra quasi un diesel. E non si tira indietro nemmeno quando si decide di accarezzare la zona rossa del contagiri. Per la cronoca i consumi, stanto al computer di bordo, sono in media di 8,5 litri per 100 km.

CI SI STA ANCHE IN TRE Per ghiudere un piccolo inciso sull'abitabilità dei posti posteriori. Tre adulti non hanno problemi in larghezza, il divano è ben profilato e accogliente. Anche il tunnel centrale, molto basso, non da nessun problema. Qualche grattacapo viene, semmai, dall'altezza del tetto o meglio dalla sua bassezza. Chi supera il metro e ottanta deve tenere giù il capo.

BELLA MA... Insomma la i30 Fastback ha tante qualità, come abbiamo visto e potrebbe tranquillamente essere l'unica auto per una famiglia di 4 persone. Peccato solo che nelle mire di quella che potrebbe essere una potenziale clientela ci siano sempre e solamente i SUV, ahimé.