Autore:

Simone Dellisanti

EDIZIONE SPECIALE L'Audi R8 Coupé V10 RWS è l'auto giusta per uscire dalla routine quotidiana ed è diversa da tutte le altre Audi R8 che fino ad ora avete conosciuto. Con questa R8 la casa dei Quattro Anelli esce, infatti, dalla sua quotidianità abbandonando la trazione integrale per adottare la trazione posteriore come suggerisce la sigla RWS, Rear Wheels Series. La R8 RWS è la prima R8 di serie a sperimentare questa formula.

MOTORE POTENTE L'Audi R8 RWS porta in dote un motore aspirato V10, posizionato nella parte posteriore-centrale dell'auto, con 5.2 litri capace di sprigionare 540 CV e 540 nm di coppia a 6500 giri, il tutto accoppiato al cambio a 7 rapporti S Tronic. Come effetto di tanta abbondanza, la Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, mentre la Spyder copre la distanza in un decimo di secondo in più. Velocità massima? Tenetevi forte: 320 km/h la R8 chiusa, "solo" 318 km/h la variante a tetto aperto.

ESTETICA RACING L'Audi R8 V10 RSW è la biposto dei Quattro Anelli che porta su strada un DNA da veri puristi. La sua sportiveggianza si nota subito guardandola dall'esterno con la livrea sportiva (a richiesta) che deriva direttamente dalla R8 LMS GT4 del campionato endurance, caratterizzata da una pellicola simil-striscia sportiva che solca tutta la scocca.

DNA SPORTIVO ll design purista e sportivo lo si scorge anche negli interni. Sportivissimo ma allo stesso tempo elegante l'abitacolo con lo stile minimal come si confà ad una verrà sportiva. Tutto quello che può servire al driver durante la guida (contagiri, contachilometri, navigatore e menu per gestire telefono e radio) è bene in vista con ogni informazione ben posizionata di fronte ai vostri occhi, sul display dell’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici. Inoltre, comodità e sicurezza sono garantiti dai sedili sportivi con i fianchetti pronunciati. I sedili in pelle e Alcantara danno a tutto l'interno un'impronta ancor più racing.

EDIZIONE LIMITATA L'Audi R8 V10 RSW è un "giocattolo" per pochi visto che è prodotta in serie limitata di 999 esemplari, come ben ricorda la targhetta "1 of 999", applicata sul cruscotto lato passeggero. E i prezzi? 147.400 euro per la R8 RWS V10 in versione Coupè, mentre 160.700 euro per la versione Spyder. Il lanci sul mercato è previsto per maggio 2018.