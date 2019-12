BLOODHOUND LSR Vi abbiamo già raccontato di Bloodhound LSR, il progetto che punta a battere il record assoluto di velocità su strada. Il primato appartiene a Andy Green, che nel 1997 alla guida di una Thrust SSC nel Black Rock Desert ha toccato i 1.227 km/h. Ora proprio il pilota britannico della RAF ci sta per riprovare e in Sud Africa sono in corso dei test per superare il record precedente.

IL VIDEO È stato ora diffuso un video a 360 gradi girato durante queste prove all'interno dell'abitacolo di Bloodhound LSR, che ci mostra da vicino qual è la faccia di un uomo che guida a 1.010 km/h: questa infatti la velocità massima toccata finora dall'ex pilota della Royal Air Force, che da quando è andato in pensione e ha abbandonato i Phantom F-4 e i Tornado F3 si sta dedicando ai record di velocità.

IL PROGETTO Dopo aver superato la barriera del suono grazie al record del 1997 di cui vi raccontavamo, nel 2006 Green ha anche conquistato il primato di velocità con un motore diesel, toccando i 563 km/h a bordo di JCB Dieselmax. L'obiettivo per cui si sta allenando e per il quale pare che Bloodhound LSR (che sta lavorando in collaborazione con Jaguar e con la divisione aerospaziale di Rolls Royce) sia pronta è quello di toccare i 1600 km/h. Ci vorrà ancora un po' per arrivare all'obiettivo finale, ma intanto le prove che si stanno svolgendo in Sud Africa ci stanno già regalando materiale interessante, proprio come questo video.