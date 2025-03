Wreckfest 2: un lancio in Early Access che lascia dubbi

Wreckfest 2, il seguito del celebre titolo di corse e demolizioni sviluppato da Bugbear, è disponibile in Early Access su Steam. Il prezzo di lancio è fissato a 23,99 euro, con un aumento previsto a 29,99 euro nelle prossime settimane. Tuttavia, la risposta dei fan è stata meno entusiastica delle aspettative, ecco perché.

L'ultimo video di lancio rilasciato dallo sviluppatore austriaco THQ Nordic ingolosisce con una grafica strepitosa e il gioco di corse in stile demolition derby sembra intriso di ironia, senza tralasciare una buona dose di azione simulativa. Guardalo qui sotto.

I contenuti a pagamento della versione Early Access, però, hanno lasciato qualcuno con l'amaro in bocca.

Cosa offre Wreckfest 2 al day-one?

A poche ore dal lancio, emergono perplessità sulla quantità di contenuti offerti in questa prima versione del gioco. Al momento, i giocatori hanno accesso a:

Quattro auto, di cui alcune provenienti dal primo capitolo

Quattro tracciati, uno dei quali è un semplice circuito di prova

Modalità di gioco ridotte: gare rapide e demolition derby, giocabili in singolo o in multiplayer

In sostanza, una proposta limitata, che potrebbe far sorgere dubbi sulla convenienza dell’investimento iniziale. Ma non basta.

Prime impressioni dalla stampa specializzata

Alcune testate, come Traxion, hanno avuto accesso anticipato al gioco e riportano una serie di problemi tecnici, tra cui:

Crash improvvisi

Schermate di caricamento incomplete

Interfaccia utente poco reattiva

Questi elementi, seppur comprensibili in un titolo Early Access, contribuiscono a un’impressione poco convincente per il debutto di un sequel molto atteso.

Wreckfest 2 Early Access visuale on-board

Forse a sorpresa, uno degli aspetti più discussi riguarda il comparto grafico. Sebbene Wreckfest 2 presenti miglioramenti nelle texture e nell’illuminazione, le differenze con il primo capitolo non sembrano particolarmente evidenti.

Una strategia di Early Access discutibile?

L’accesso anticipato è spesso una scelta strategica che permette agli sviluppatori di affinare il gioco basandosi sul feedback della community. Tuttavia, il caso di Wreckfest 2 solleva alcuni dubbi.

A titolo di confronto, il lancio in Early Access del recente Tokyo Xtreme Racer offriva da subito un’ampia mappa, numerose auto e opzioni di personalizzazione. Inoltre, lo studio ha garantito aggiornamenti frequenti e miglioramenti costanti.

Nel caso di Wreckfest 2, invece, l’offerta iniziale appare molto più esigua e il primo grosso update con nuove auto e circuiti è previsto tra circa due mesi, stando alle dichiarazioni ufficiali.

Ecco perché alcuni si sono chiesti se Wreckfest 2 Early Access valga già il suo prezzo. La risposta? Forse quello che mette in campo ora è un po' pochino per giustificare la spesa, che comunque è scontata rispetto al prezzo finale.

Bugbear ha già dimostrato con il primo Wreckfest di essere in grado di trasformare un prodotto grezzo in un’esperienza eccellente. Se il supporto futuro sarà all’altezza delle aspettative, il gioco potrebbe trasformarsi in un sequel degno di nota e l'attuale costo un buon investimento.

In Wreckfest 2 gli incidenti sono il succo del discorso

Quali contenuti offre Wreckfest 2 in Early Access?

Attualmente, la versione Early Access di Wreckfest 2 include quattro auto, quattro tracciati (di cui uno è un circuito di prova) e due modalità di gioco: gare rapide e demolition derby. La quantità di contenuti è limitata rispetto alla versione completa prevista nei prossimi mesi.

Quando usciranno nuovi aggiornamenti per Wreckfest 2?

Secondo le dichiarazioni ufficiali di Bugbear e THQ Nordic, il primo grande aggiornamento con nuove auto e tracciati dovrebbe arrivare tra circa due mesi. Gli sviluppatori hanno promesso miglioramenti costanti, come già accaduto con il primo Wreckfest.

Wreckfest 2 vs Wreckfest 1: quali sono le differenze?

Sebbene Wreckfest 2 migliori alcuni aspetti grafici, le differenze con il primo capitolo non sono così evidenti. Al momento, la fisica delle collisioni e l’intelligenza artificiale sono simili a quelle di Wreckfest 1, con alcuni miglioramenti nelle texture e nell’illuminazione.

Vale la pena acquistare Wreckfest 2 in Early Access?

Dipende dalle aspettative dell’utente. Se cerchi un’esperienza completa, potrebbe essere meglio aspettare aggiornamenti futuri. Tuttavia, se sei un fan della serie e vuoi supportare lo sviluppo, Wreckfest 2 offre già un gameplay solido, pur con alcuni limiti nei contenuti. Hai già provato Wreckfest 2? Condividi la tua opinione nei commenti!