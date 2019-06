Autore:

Dario Paolo Botta

AL SERVIZIO DELLA COMUNITÁ Da più di 100 anni il Touring Club Italiano si prende cura del nostro Paese, valorizzandone le ricchezze e tutelando il patrimonio artistico. Proprio in quest’ottica si inserisce la collaborazione tra l'ente italiano e Here Technologies: gigante dei sistemi satellitari, con sede nei Paesi Bassi e di comproprietà di Audi, BMW e Daimler. La partnership ha lo scopo di incentivare, attraverso il contest Aggiorna con noi, la mappatura digitale del nostro paese: con un'app per smartphone che tutti possono mettersi in tasca.

TUTTO CON UN'APP Grazie a una specifica applicazione per smartphone chiamata Here Map Creator, che si trova gratis sugli app store di Apple e Android, coloro che decideranno di aderire all’iniziativa, potranno aggiornare e arricchire le mappe cartografiche dei luoghi visitati. Tutto ciò favorirà indirettamente una maggiore conoscenza dei luoghi d’interesse, delle strade panoramiche e del territorio in generale, permettendo una geolocalizzazione più accurata e una maggiore precisione delle indicazioni in fase di navigazione. In definitiva questa collaborazione sarà in grado di migliorare la mobilità su strada, favorendo allo stesso tempo una conoscenza più capillare delle mete turistiche.

I PIANI DI HERE TECHNOLOGIES Da diverso tempo Here sta cercando di costruire una piattaforma polivalente (Open Location Platform-OLP) in grado di analizzare e processare in tempo reale, la mole di dati che ogni giorno arriva sui suoi server. Qualora Here Technologies avesse successo sarà in grado di fornire indicazioni di geolocalizzazione con un livello di precisione mai visto prima, agevolando enormemente i privati, velocizzando processi industriali e logistici. Ma torniamo al contest: tra il 1° marzo 2018 il 31 marzo 2019 ha trionfato lo studente Jaswinder Singh, premiato dal Touring Club giovedì 20 giugno 2019, ma la gara non si ferma qui e anzi continuerà per tutta la durata dell’estate. Le iscrizioni sono ancora aperte a questo link.