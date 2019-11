CALENDARIO DELL’AVVENTO Ci sono due ricorrenze importanti in arrivo: il Natale, innanzitutto, con il panettone e le lucine colorate. E poi i primi dieci anni della serie Galaxy di Samsung, la linea di telefoni e periferiche del produttore coreano. E perché non unire le due cose, dunque?

PACCHETTO REGALO In occasione dell’imminente Natale, Samsung ha lanciato il suo Samsung Galaxy Celebration Box, offerta premium con un pacchetto decisamente interessante: all’interno della confezione si trovano infatti un Galaxy Note10+ con cover, lo smartwatch Galaxy Watch Active2 con due cinturini e gli auricolari wireless Galaxy Buds.

VITA CONNESSA Tutti i dispositivi comunicano nativamente tra di loro, e permettono di godere di un’esperienza davvero “connessa”, per qualsiasi esigenza. La Condivisione di Carica Wireless, per esempio, consente di utilizzare lo smartphone per ricaricare le cuffie, anche in movimento. Con Samsung Health, sia su Galaxy Note10+ sia su Galaxy Watch Active2, si possono seguire i progressi dei propri obiettivi di salute e benessere.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il Celebration Box, che può essere acquistato solo sul sito Samsung, è disponibile al prezzo di 1.329 euro. Non pochissimi in senso assoluto, ma con un risparmio di oltre 350 euro se volete comprare singolarmente tutti i prodotti presenti al suo interno.