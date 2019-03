Autore:

Simone Dellisanti

AZIONE! Mediacom strizza l’occhio ai videomaker (e non solo) e annuncia la nuova SportCam Xpro 530 Wi-Fi, una nuova action cam che diventerà la compagna ideale per le vostre avventure, con registrazioni video di qualità fino al 4K (3840x2160) con un angolo di ripresa panoramico a 170°. Per i più tecnici aggiungiamo che le riprese in 4K vengono eseguite a 30FPS, che diventano 60 a 2.7K (2704x1520) e addirittura 240 se si opta per l’HD (1280x720).

A PROVA DI DITO La SportCam Xpro 530 Wi-Fi avrà un display HD touch da 2.0”, utile per poter rivedere i video e le foto appena scattate grazie alle semplice pressione dei vostri polpastrelli, proprio come fate con il vostro smartphone.

DI TUTTO E DI PIU' La nuova action cam di Mediacom arriverà nei negozi con una vasta gamma di accessori, tra cui un microfono esterno, una pratica custodia impermeabile che permette immersioni fino a 45 metri di profondità oltre a diversi tipi di supporti e basi, che ne permettono un sicuro montaggio su biciclette, moto, caschi e autovetture, senza contare la presenza di un telecomando a bracciale esterno, utile per far partire le vostre registrazioni da remoto.

TECH ADDICTED Una piccola camera ma con una grande tecnologia: basti pensare alla presenza della connettività Wi-Fi, che consente la trasmissione video in diretta da visionare sulla apposita applicazione (disponibile sia in versione per iOS, sia per Android) che permette anche di modificare ed editare i video appena registrati.

IL PREZZO La nuova SportCam Xpro 530 è corredata di una batteria removibile agli ioni di litio da 1.350 mAh, in grado di garantire un'autonomia fino a 70 minuti, e dispone di uno slot per schede microSD Classe 10 fino a 128 GB, 1 porta USB type C e una porta video per il collegamento con le TV più recenti. SportCam Xpro 530 sarà in vendita a partire da fine marzo a un prezzo di 169.99 Euro.