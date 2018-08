Autore:

Emanuele Colombo

THE WINNER IS... Forse non porrà la parola fine all'eterna diatriba su quale sia il miglior telefonino del mondo, ma di certo quello dell'EISA, ossia la European Image and Sound Association, composta da 55 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consumo del mondo è un parere che pesa. Ed ecco che oggi è lo Huawei P20 Pro a vincere il titolo EISA Best Smartphone 2018-2019. Un riconoscimento, che lascia poco spazio a interpretazioni.

PERCHÈ HA VINTO “Con la sua splendida finitura in vetro, schermo Amoled da 6,1 pollici, risoluzione 1080x2240px, con un rapporto 18:9, batteria 4000 mAh affidabile, dotata di funzionalità Super Charge e – ultimo ma non meno importante – un incredibile comparto fotografico con tripla fotocamera, co-prodotto da Leica, Huawei P20 Pro è lo smartphone più avanzato, innovativo e tecnologicamente migliore di sempre”, si legge nel documento ufficiale del premio EISA.

40 MEGAPIXEL Non solo, Huawei P20 Pro sarebbe “il compagno perfetto per gli utenti mobili, è anche un precursore nel campo della fotografia mobile grazie alle straordinarie foto e video che produce. La tecnologia di immagine principale include un sensore di colore F / 1.8 da 40 megapixel, combinato con due sensori secondari: un F / 2.4 da 20 megapixel in bianco e nero e F / 2.4 da 8 megapixel per il colore. È una combinazione vincente di grande hardware, ottica e abilità artigianale”.

IL SESTO PREMIO DI FILA Insomma, il P20 è piaciuto più degli altri per l'aspetto, le prestazioni, l'autonomia e soprattutto per la qualità delle sue foto. “Per noi il premio più importante è creare dispositivi che permettano ai consumatori di divertirsi e creare con la fotografia da smartphone", ha dichiarato Li Changzhu, Vice Presidente Handset Business, Huawei Consumer Business Group, "Huawei P20 Pro offre una vasta gamma di funzioni fotografiche per catturare e condividere i momenti più significativi per i nostri utenti”. Questo è il sesto anno consecutivo in cui Huawei ottiene un riconoscimento da EISA.