Autore:

Simone Dellisanti

ANCHE IN AUTO Ormai non passa giorno in cui Google non inserisca il suo assistente virtuale, Google Assistant, in un nuovo prodotto, in uno speaker o in una nuova tv, ma ora è giunto il momento che aspettavamo. Il maggiordomo virtuale di Mountain View si 'siederà' di fianco a noi mentre utilizzeremo la nostra macchina. Ve la faccio più breve: Google ha annunciato che Assistant è disponibile per Android Auto.

CHI SEI? Come non conoscete Android Auto? Android Auto è un'applicazione da installare sul vostro smartphone Android e che permette, tramite un cavo USB, di collegarsi al vostro sistema di infotainment e, di conseguenza, accedere alle informazioni e alle app dello smartphone stesso.

VOICE OVER Ora, con l'introduzione di Google Assistant sarà possibile comandare il sistema di infotainment con la nostra voce, per ascoltare un po' di musica, chiedere al navigatore di guidarci in un determinato posto oppure dettare un messaggio WhatsApp. Tutto questo mentre le vostre mani sono 'incollate' al volante. E li devono stare per la vostra sicurezza e quella degli altri. Non come quel pirla che stamattina, davanti a me, zigzagava con la sua macchina in mezzo alla strada perché troppo occupato a chattare sul cellulare.

ETEPAREVA Prima di lasciarci però, ecco una nota dolente. Google Assistant su Android Auto è già disponibile in ben 30 paesi ma per il momento conosce solo 7 lingue e… no, l'italiano, anche in questa circostanza, non è stato preso in considerazione. Se vorrete utilizzare Android Auto con Google Assistant, dovrete parlarci in inglese. Come siete messi con la lingua di Albione?