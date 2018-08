Autore:

Emanuele Colombo

CHIAVI ADDIO Nel futuro prossimo, lo smartphone sostituirà le chiavi e il sistema keyless dell'auto nel garantirci l'accesso a bordo e l'avvio del motore. Bosch Perfectly Keyless è solo l'ultima tecnologia studiata per garantirci tutto ciò in sicurezza e segue progetti individuali di alcuni costruttori e compagnie di car sharing. Così come il Car Connectivity Consortium (CCC), in cui BMW, Hyundai, Volkswagen, Apple, LG e Samsung si sono riunite proprio per raggiungere lo stesso traguardo.

TUTTO CON UN'APP Perfectly Keyless di Bosch è una nuova app per smartphone: mantiene tutte le funzionalità di una chiave fisica ma è molto più sicura contro i rischi di furto e clonazione, dice il colosso tedesco della componentistica per auto, che pensa in primo luogo alle applicazioni del sistema per la gestione di flotte di veicoli. Funziona grazie a una chiave digitale univoca che viene trasmessa all'auto via cloud e viene autenticata da un'identico codice trasmesso allo smartphone. Se il telefono viene perso o rubato, il codice può essere disattivato per prevenire il furto del veicolo.

ANCHE A TELEFONO SCARICO L'auto si sblocca automaticamente quando il proprietario si avvicina a meno di due metri e lo smartphone viene rilevato grazie a un collegamento wireless. La chiave contenuta nel telefono può anche impostare automaticamente alcune regolazioni predeterminate, come il posizionamento del sedile e degli specchi retrovisori. In futuro il sistema integrerà un sistema di sicurezza basato sul sensore NFC (Near Field Communication): quello utilizzato anche per i pagamenti contactless, che consentirà lo sblocco e l'avvio dell'auto anche se la batteria dello smartphone si scarica.

PRIMA SUI CAMION Bosch pensa di introdurre inizialmente la nuova tecnologia nel trasporto pesante, per agevolare la gestione delle flotte di camion. Ecco perché le prime dimostrazioni pubbliche dell'app Perfectly Keyless si avranno al IAA Commercial Vehicles 2018 di Hannover il prossimo 19 settembre. La linea, comunque, è tracciata e tra non molto anche le auto finiranno per dire addio alla chiave tradizionale.