Autore:

Emanuele Colombo

SI FA IN TRE Cominciano a trapelare le caratteristiche della nuova action cam GoPro Hero7, che secondo quanto annunciato, sarà proposta in 3 versioni: GoPro Hero 7 Black è il modello più completo, la Hero7 Silver ha dotazioni intermedie, mentre Hero7 White ha funzioni da entry level della gamma.

SUPER STABILIZZATA Partendo dal top, la Hero7 Black spicca su tutte per la possibilità di riprodurre video in diretta. Il sensore da 12 megapixel è in grado di registrare video 4K a 60 fotogrammi al secondo e stando a quanto dichiara la Casa la stabilizzazione dell'immagine digitale HyperSmooth ha capacità “simili a quelli di un gimball” nel compensare gli scuotimenti.

EFFETTI SPECIALI In 4K, Hero7 Black può effettuare riprese con un bitrate massimo di 78 Mbps; può registrare in 2.7K a 120fps o realizzare super slo-mo a1080p e 240fps. Inoltre supporta l'acquisizione di foto raw e audio stereo o raw. Per un audio di qualità superiore, Hero7 Black può essere dotata di un adattatore opzionale per collegare un microfono esterno ed è l'unica del terzetto ad avere la batteria rimovibile.

SCENDENDO DI LIVELLO Il passo indietro con la Hero7 Silver non è da poco. Tramite il suo sensore da 10 megapixel è in grado di riprendere video 4K30, 1440p60 e 1080p60 con una stabilizzazione standard e un bitrate massimo in 4K di 30 Mbps. Ancora più risicate le caratteristiche della nuova Gopro Hero7 White, che gira video stabilizzati in formato 1080p60.

PREZZI DA DEFINIRE Tutte le nuove GoPro Hero 7 sono impermeabili fino a una profondità di 10 metri, senza bisogno di una custodia, e sono dotate di touchscreen da due pollici, time-lapse, controllo vocale e di una modalità di ripresa verticale per la condivisione sui social media come Instagram. La casa non ha ancora annunciato i prezzi delle nuove action cam, nè la data di uscita, ma vi aggiorneremo appena possibile.