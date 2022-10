I campioni si sfidano con le moto d'epoca: bagarre e tante risate nel video

Se a sentir parlare di gare di moto vi vengono in mente le fughe in solitaria di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, cancellate tutto. Oggi vi mostriamo il video di una gara a sé, il Barry Sheene Memorial Trophy, al Goodwood Festival of Speed: 27 equipaggi, partenza in stile endurance – con i piloti che attraversano la pista a corsa – e moto antecedenti al 1954. Uno spettacolo.

VECCHIE GLORIE In gara, tanto per citare i più illustri, ci sono piloti del calibro di McWilliams, Laverty, McGuinness, Rutter... leggende della MotoGP, della SBK e del TT. Forse manca qualche CV, ma non il talento, insomma. La battaglia tra Rutter e McWilliams, in particolare, è un vero spasso: nessuno si tira indietro, staccate all'ultimo metro, ingressi in curva a tutta velocità... uno spettacolo da vedere, per la serie... chi se ne importa delle moto.

CLASSIFICA Tra gli equipaggi – formati da pilota professionista e proprietario della moto – per onor di cronaca si è imposta la coppia Hillier e Thomas, seguita da Brooks/Kingham e Russel/Rutter. Nessuno si è risparmiato, l'unica differenza è che con queste moto dalle prestazioni contenute – paragonate ai missili moderni – i piloti hanno potuto giocare e stuzzicarsi a vicenda. Uno spasso.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/10/2022