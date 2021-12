Max Biaggi vola nello "spazio" a 470 km/h - VIDEO

VALANGA DI RECORD A distanza di un anno Max Biaggi si ripete, e dalla Francia (dove lo scorso anno aveva toccato la velocità di 408 km/h) vola al Kennedy Space Center in Florida, sulla stessa pista dove atterrano gli shuttle, per portare il prototipo francese Voxan Wattman a velocità mai raggiunte prima in sella a una moto elettrica. Il record ufficiale registrato è di 455,737 km/h (283,182 miglia orarie) ma il tachimetro GPS della Wattman (che utilizza lo stesso motore elettrico utilizzato dai team Mercedes Benz EQ e ROKiT Venturi Racing Team in Formula E) ha toccato una punta massima di 470,257 km/h! Il regolamento FIM prevede due prestazioni con partenza lanciata sulla distanza di un km, una in direzione opposta all'altra, da svolgere entro due ore. La velocità finale è la media delle due corse. Ma Biaggi non ha stabilito solo questo record. Di seguito l'elenco completo dei primati realizzati dal più veloce centauro di sempre su una moto elettrica, mentre per il video, se non l'avete ancora fatto, vi basta cliccare sul play!

Tutti i record stabiliti dalla Voxan Wattman e da Max Biaggi

Classe sotto i 300 kg

1 miglio, partenza lanciata, semi-carenata : 454 km/h (282 mph)

1 miglio, partenza lanciata, non-carenata : 368 km/h (228 mph)

¼ miglio, partenza lanciata, semi-carenata : 293 km/h (182 mph)

¼ miglio, partenza lanciata, non-carenata : 285 km/h (177 mph)

1 miglio, partenza da fermo, semi-carenata : 273 km/h (169 mph)

1 miglio, partenza da fermo, non-carenata : 260 km/h (161 mph)

1 km, partenza da fermo, semi-carenata : 223 km/h (138 mph)

1 km, partenza da fermo, non-carenata : 219 km/h (136 mph)

¼ miglio, partenza da fermo, non-carenata : 156 km/h (96 mph)

¼ miglio, partenza da fermo, semi-carenata : 149 km/h (92 mph)

Classe sopra i 300 kg

1 km, partenza lanciata, semi-carenata : 408 km/h (253 mph)

1 miglio, partenza lanciata, semi-carenata : 404 km/h (251 mph)

1 miglio, partenza lanciata, non-carenata : 367 km/h (228 mph)

1 km, partenza lanciata, non-carenata : 364 km/h (226 mph)

1 miglio, partenza da fermo, semi-carenata : 255 km/h (158 mph)

1 km, partenza da fermo, semi-carenata : 216 km/h (134 mph)

1 miglio, partenza da fermo, non-carenata : 216 km/h (134 mph)

¼ miglio, partenza da fermo, non-carenata : 153 km/h (95 mph)

¼ miglio, partenza da fermo, semi-carenata : 142 km/h (88 mph)

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/12/2021