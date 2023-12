Lorenzo racconta Jorge Martin, allievo fenomenale ma distratto: "Non ti dà ascolto"

È stato presentato in anteprima il documentario su Jorge Martin prodotto da DAZN Spagna e intitolato ''Martinator: volontà di ferro''. Tra gli interventi più interessanti c'è quello di Jorge Lorenzo, tre volte campione del mondo della classe MotoGP che conosce il nativo di San Sebastian de los Reyes fin da quando era molto giovane.

''Tiene facilidad para hacer una vuelta perfecta, tiene un talento natural''@lorenzo99, sobre @88jorgemartin 🙌



🎬 Disfruta ya en DAZN de 'Martinator: Voluntad de hierro' pic.twitter.com/QOMRpL5uYA — DAZN España (@DAZN_ES) December 16, 2023

ASCOLTATORE DISTRATTO La descrizione più interessante è probabilmente quella caratteriale di Martin. Lorenzo, che dall'alto della sua esperienza si è trovato a dare molti consigli al più giovane connazionale, lo racconta così: ''È un ragazzo molto naturale... è un po' iperattivo. Quando gli davo un consiglio, per esempio, mi ascoltava per due o tre secondi e poi guardava qualcos'altro o ti diceva non so quale storia. Non ti dava ascolto. Era un bravo ragazzo, spontaneo, uno a cui piaceva divertirsi''.

TALENTO NATURALE Più scontate invece le parole sul Martin pilota, un talento esploso quest'anno fino a sfiorare il mondiale Piloti e a trascinare il team Pramac Racing a diventare la prima squadra privata a conquistare il mondiale Team: ''Come pilota non lo scopro certo io - ha detto Lorenzo - È super esplosivo e ciò che ha attirato di più la mia attenzione è la sua capacità di fare un giro perfetto. È la sua grande qualità e questo dimostra che ha un talento naturale''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/12/2023