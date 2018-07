STESSA FORMULA Anche se è tutto nuovo, a livello di posizione di guida il PCX non cambia, mantenendo inalterata la caratteristica di comodità di marcia che già conosciamo: posizione di guida seduta, molto rilassata, con le pedane, non tra le più grandi di categoria, ma adesso leggermente più ampie, che offrono due posizioni, una più attiva con i piedi ben appoggiati sulle pedane e l'altra con le gambe più distese in avanti. Stesso discorso per il manubrio, posizionato alla giusta distanza dal busto e studiato per offrire tanto confort e una posizione di guida mai affaticante e fortemente incentrata sulla comodità.

PICCOLINO Sempre parlando di confort, sul PCX non c'è un vero e proprio parabrezza, ma un'unghietta più estetica che funzionale. Da questo punto di vista la protezione dall'aria per il busto e la testa è molto scarsa e la situazione non cambia neppure attingendo dalla lista degli optional. Insomma, visto che nasce per vincere la caotica mobilità cittadina, avremmo preferito un parabrezza vero e più protettivo, soprattutto più adatto ai mesi più freddi dell’Anno.

PER TUTTI Tra le caratteristiche che hanno fatto il successo di questo modello, c’è sicuramente la facilità di guida e l’intuitività. Due aspetti che migliorano ancora di più sull’edizione 2018, regalando al PCX un feeling ancora più immediato, ancora più da “bicicletta” e nel paragone non stiamo correndo il rischio di esagerare! Insomma, da questo punti di vista il PCX è un mezzo che si rivolge ad un pubblico molto ampio: altezza sella di soli 764 mm (4 mm in più rispetto al precedente modello), raggio di sterzo molto ampio da manovre in un “fazzoletto” e baricentro rasoterra lo rendono alla portata di tutti, nessuno escluso.

ELETTRICO Il grande punto di forza di questo modello è sicuramente il motore, vero e proprio gioiello di tecnologia, capace di percorrere quasi 50 km con un litro di benzina. Dal punto di vista dello spunto non è particolarmente vigoroso, ma dalla sua, oltre ai consumi da record, aggiunge anche un buon allungo (velocità massima vista a tacchimetro 110 km/h), una trasmissione letteralmente da riferimento, vibrazioni inesistenti e silenziosità di funzionamento eccellente. Tutti aspetti che lo rendono addirittura competitivo anche se paragonato ai moderni motori elettrici (erogazione della coppia, chiaramente, esclusa). Semplicemente fantastico!

MUST Il sistema Start&Stop (disinseribile) dimostra un funzionamento ineccepibile, preciso, puntuale, mai impreparato alla risposta del comando dal gas. Per noi questo sistema va talmente bene da essere già un “must i have” irrinunciabile! Una volta entrato in temperatura, lo Start&Stop spegne il motore ogni volta che ci si ferma per più di tre secondi, come ad esempio al semaforo. Non solo, perché sfruttando un sensore posto sotto la sella, il sistema Start&Stop capisce se siamo o meno a bordo dello scooter, disattivandosi quando percepisce una sosta superiore ai tre minuti senza il pilota, salvaguardando così anche la durata delle batterie.

QUESTIONE DI GEOMETRIE Anche se non c’è tanto spazio di carico sulla pedana a causa del tunnel centrale, il PCX compensa il paragone con gli scooter a ruota alta e pedana piatta (su cui appoggi ad esempio la borsa) grazie ad uno spazio sottosella generoso e capace di ospitare comodamente un casco integrale, il cui comando è affidato ad un comodo pulsante posto di fianco al blocchetto di accensione e dedicato anche all’apertura del serbatoio. Inoltre, adesso c’è una molla di bilanciamento per far restare in posizione la sella quando si apre il vano e la sua geometria molto regolare ci permette dei ottimizzare la sua capacità di carico. Molto bene e stesso discorso anche per il cassettino posto sulla parte sinistra del retroscudo: profondo e accessibile, il suo spazio è a prova dei più XXL degli smartphone moderni.

ARMA VINCENTE Grazie al nuovo telaio più rigido, il nuovo PCX guadagna qualcosa in termini di piacere di guida anche fuori dalla cerchia cittadina, unendo alla sua incredibile rapidità nei cambi di direzione, anche un’ottima stabilità di percorrenza nelle curve più veloci. Visto il prodotto, chiaramente il suo habitat naturale resta la città, in cui il PCX, grazie all’incredibile maneggevolezza e reattività, si dimostra una vera e propria arma vincente per divincolarsi nel caos metropolitano.

CONCLUSIONE Tirando le somme il nuovo PCX si conferma uno dei modelli più efficaci per affrontare la moderna mobilità cittadina, ma aggiunge adesso anche un comportamento dinamico più sostenuto nei tratti veloci e una miglior risposta delle sue sospensioni sullo sconnesso; offre, ad un prezzo contenuto, una qualità costruttiva eccellente, ottimi accoppiamenti delle plastiche e rifiniture che lo fanno sembrare un prodotto di fascia più alta. L’economia di acquisto e, soprattutto, di esercizio restano il suo vero e proprio valore aggiunto, capace di un’autonomia di quasi 50 km/litro e di costi di manutenzione ridotti ai minimi termini (ad esempio il tamburo del freno posteriore abbatte anche i costi a livello di tagliando). Piace sotto l’aspetto versatilità grazie a geometrie regolari dei suoi vani, convince meno a livello di protezione aerodinamica, aspetto che rappresenta forse l’unico vero difetto imputabile a questo modello.