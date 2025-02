Virus Power: tute moto "racing" in tessuto, super sicure e cruelty free

Le tute per moto di Virus Power, azienda italiana di Prato (PO), che realizza capi da moto senza materiali di derivazione animale, hanno standard di sicurezza elevatissimi e – secondo il Brand – spiccando per vestibilità e leggerezza. Le usano già diversi piloti, compreso Scott Redding nel WSBK.

Virus Power: dettaglio della tuta Raptor

In particolare, Virus Power è conosciuta per le sue tute “racing” realizzate con una tecnologia brevettata che si basa su un tessuto tecnico chiamato MultiProtective, che offre grandi prestazioni in termini di sicurezza, leggerezza e resistenza a strappo, abrasione e taglio. Questo materiale, a detta di Virus Power, è in grado di garantire una protezione fino a 12 volte superiore rispetto agli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, senza la necessità di rinforzi aggiuntivi. Ciò fa anche sì che le tute abbiano un peso molto contenuto, nell’ordine di 4 kg.

A testimonianza del livello di sicurezza garantito, le tute Virus Power sono le uniche al mondo in tessuto ad aver ottenuto l’omologazione AAA secondo la normativa EN17092:2020; il massimo livello di sicurezza, per l'abbigliamento da moto. Cui si aggiunge la predisposizione per l'utilizzo dell'airbag. Ulteriore conferma della loro affidabilità è data dai nomi importanti del panorama motociclistico mondiale che le hanno scelte per gareggiare: Lorenzo Dalla Porta, Yeray Ruiz, Simone Corsi, Maurizio Bottalico, Christian Gamarino, Gabriele Ruiu, Scott Redding.

Virus Power: la indossa Christian Gamarino

Forse più che per ogni altro aspetto, i capi Virus Power– tra i quali giacche, guanti, stivali – si distinguono, come dicevamo, per essere realizzati senza l’utilizzo di materiali di derivazione animale. L’azienda è attenta al tema della responsabilità e della sostenibilità ed è certificata GRS (Global Recycled Standard). Questa certificazione assicura che vengano utilizzati materiali riciclati in tutta la catena di produzione. Tutti gli anelli della catena devono essere certificati e garantire la tracciabilità degli elementi del prodotto finito.

Tra i pregi delle tute Virus Power, spiccano infine la facilità di… manutenzione (si possono lavare in lavatrice!) e la grande possibilità di personalizzazione. Attraverso la sezione dedicata del sito si possono scegliere i colori, i loghi. Quattro i modelli disponibili tra cui uno da donna, con prezzi che partono da 1.399 euro per il più economico e arrivano a 2.699 per il più costoso, da intendersi escluse eventuali personalizzazioni.

Pubblicato da Fabio Meloni, 26/02/2025