Quali sono le moto più potenti del 2025?

Ecco la classifica delle prime cinque (più una). Spoiler: non tutte sono supersportive e una può essere usata solo in pista

Nessuna discussione da bar è più interessante di quella che riguarda la potenza delle moto. Noi naturalmente vogliamo partecipare e abbiamo quindi stilato una classifica delle moto più potenti del 2025 stando ai dati dichiarati dalla Case. Parliamo di quelle regolarmente in produzione: manca per esempio la Ducati Panigale V4 R perché attualmente non è in vendita.

Quinta classificata: Ducati Streetfighter V4

Per quanto assurdo possa essere, nella top five delle moto coi numeri più impressionanti del 2025 c'è una naked, la Ducati Streetfighter V4, con la bellezza di 214 CV. La bestia di Borgo Panigale, col suo motore V4 di 1.103 cc, si concede il lusso di superare, e non di poco, una moto da pista purosangue qual è la Kawasaki Ninja ZX-10R (200 CV) e una sportiva notevole quale la MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro (208 CV). Qui la nostra prova della Streetfighter V4.

Ducati Streetfighter V4 S 2025: quinta classificata

Quarta classificata: Honda CBR1000RR-R Fireblade

Da qui in poi il confronto si fa super serrato. Coi suoi 217 CV la Honda CBR1000RR-R Fireblade è solo 3 CV meno potente della prima in classifica ma occorre ricordare che disponde di un motore (quattro cilindri in linea) di 1.000 cc mentre due delle moto che la precedono sfruttano una cubatura superiore. Di conseguenza, tra le ''mille'', è come se fosse seconda.

Honda CBR1000RR-R Fireblade: quarta classificata

Terza classificata: BMW M 1000 RR

È la versione stradale della moto con la quale il pilota turco Toprak Razgatlıoğlu ha vinto il Campionato del Mondo SBK 2024. Dispone di un quattro cilindri in linea di 1.000 cc capace di 218 CV. In termini di rapporto CV/litro, il propulsore di Monaco è il migliore in circolazione.

BMW M 1000 RR: terza classificata

Seconda classificata: Ducati Panigale V4 Lamborghini

La Lamborghini è un'edizione speciale della Ducati Panigale V4, dalla quale differisce (anche) per la taratura del motore e per il silenziatore (la Lamborghini ha un Akrapovic in titanio con fondello in carbonio). In virtù diqueste differenze il propulsore Desmosedici Stradale di 1.103 cc eroga 218,5 CV contro i 216 del modello standard e S (qui la nostra prova di quest'ultima).

Ducati Panigale V4 Lamborghini: seconda classificata

Prima classificata: Aprilia RSV4

Con l'ultima evoluzione della sua RSV4, la Casa di Noale ha dato vita alla supersportiva più potente del panorama e, conseguentemente, alla moto più potente del mercato. Si parla di ben 220 CV erogati dal suo V4 di 1.099 cc.

Aprilia RSV4: prima classificata

Fuori classifica: Kawasaki Ninja H2R

Abbiamo dovuto escludere dalla classifica la Kawasaki Ninja H2R poiché non è omologata per l'uso stradale, tuttavia è doveroso citarla perché si tratta di una moto regolarmente in vendita - e soprattutto perché rappresenta è un esercizio tecnico davvero impressionante. Il suo quattro-in-linea di 1.000 cc, sovralimentato attraverso un compressore centrifugo eroga la bellezza di 310 CV che, secondo la Casa, diventano addirittura 326 quando, in movimento, la pressione dell'aria nel condotto di aspirazione migliora il rendimento volumentrico del motore.

Kawasaki Ninja H2R: fuori classifica (e prima di gran lunga)

Pubblicato da Fabio Meloni, 27/05/2025