Autore:

Emanuele Colombo

LA MOTO SI SCOOTERIZZA Guidarle è una delle esperienze più divertenti che si possano fare... con i vestiti addosso: parlo delle Huqvarna Svartpilen 401 e Husqvarna Vitpilen 401, che oggi possono contare su un nuovo accessorio proposto dalla rete ufficiale della Casa. Si tratta della frizione automatica Radius X di Rekluse, che rende la guida della moto semplice come quella di uno scooter e porta in dote anche altri vantaggi.

COME FUNZIONA Una volta montata, la frizione automatica interviene al semaforo o per impedire lo spegnimento del mezzo in situazioni critiche: in pratica non è più necessario tirare la leva al manubrio quando ci si ferma e modularne lo stacco in partenza. Rimane però invariato l'uso del cambio in movimento e la necessità, quindi, di gestire manualmente la frizione nei passaggi di marcia.

VANTAGGI NON SOLO IN CITTÀ La promessa è quella di aumentare “in modo significativo il feeling e le prestazioni complessive della vostra moto”, dice Husqvarna. Vista la cilindrata e le misure delle Svartpilen e Vitpilen 401 a cui si rivolge il dispositivo, viene da pensare che a beneficiarne sarà soprattutto la guida cittadina, ma la Casa assicura anche che questo kit determina un azionamento della frizione più morbido e migliora la trazione in ogni condizione.

SEMPLIFICA LA GUIDA Il kit frizione automatica Radius X di Rekluse rende la guida più rilassata e controllabile e mette in condizione di concentrarsi interamente sulla scelta delle traiettorie, elimina la possibilità di spegnere il motore in partenza e nelle frenate più decise, offrendo un’esperienza di guida ancora più semplice e divertente a piloti di ogni livello, secondo quanto sostiene l'azienda.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Progettato e realizzato nel rispetto degli standard qualitativi di Husqvarna Motorcycles, il kit frizione centrifuga Rekluse Radius X per Husqvarna Vitpilen 401 e Svartpilen 401 combina un pacco frizione TorqDrive con l’innovativo disco frizione automatico EXP di Rekluse. Rapido e per nulla complesso da installare, ha un prezzo di 599 euro ed è già disponibile presso la rete ufficiale dei concessionari.