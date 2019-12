PROVALE TU! Vederle dal vivo, provarle su strada: da lunedì 16 dicembre 2019 a sabato 21 dicembre le nuove Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports sono a vostra disposizione presso le concessionarie ufficiali Honda in occasione della Honda Africa Twin Week. È la vostra occasione per toccarle con mano, partecipare ai demo ride per potervi gustare la più veritiera delle prove su strada e farvi una vostra opinione sulle nuove maxi enduro dell'Ala Dorata (per un confronto, poi, trovate qui la prova del nostro Paolo Allegra).

VERSIONI, COLORI, PREZZI Le nuove CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports sono proposte anche con cambio DCT in tre allestimenti: standard, Travel Edition e Desert Track. Le colorazioni disponibili sono Mat Ballistic Black Metallic e Grand Prix Red per la CRF1100L Africa Twin; Pearl Glare White Tricolour e Darkness Black Metallic per l’Africa Twin Adventure Sports. I prezzi vanno da 14.990 euro franco concessionario del modello base con cambio manuale ai 22.740 euro del modello top di gamma, la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT Desert Track.

COME PARTECIPARE AI DEMO RIDE Per prendere parte ai test ride è sufficiente recarsi presso la propria concessionaria ufficiale Honda di zona e, compatibilmente con il numero di esemplari in prova, richiedere di poter effettuare la prova su strada. L’elenco delle concessionarie ufficiali Honda, con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, è disponibile sul sito ufficale Honda Italia.