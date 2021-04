Dall’azienda bergamasca Fra-Ber arrivano due nuovi prodotti destinati agli automobilisti che vogliono detergere, igienizzare e sanificare al meglio la propria auto. Sono prodotti destinati non solo a chi lavora con l’auto – come tassisti o trasportatori – ma anche ai privati.

FRA-BER DEOTEX SANY

Pulire, igienizzare, disinfettare, tre azioni molto importanti, addirittura imposte da questo momento “straordinario” dentro il quale ancora oggi viviamo e lavoriamo. Anche quando la situazione tornerà alla sua normalità, sarà sempre importante avere un ambiente pulito, igienizzato e sicuro. A questo scopo, Fra-Ber ha realizzato Deotex Sany: un disinfettante multiuso realizzato per eliminare batteri, lieviti e funghi, e Virus (tra i pochi in commercio) come il Sars Cov-2 e Covid 19.

COME FUNZIONA Grazie alle sue caratteristiche, Deotex Sany (Presidio Medico Chirurgico) è in grado di disinfettare tutte le parti trattate ed è stato specificamente testato contro i coronavirus e il batterio della Legionella. Il prodotto è testato secondo le norme EN 1276 (battericida), EN 1650 (fungicida), EN 13697 (battericida e fungicida di superficie), EN14476 (virucida specifico Coronavirus), EN 16777 (virucida di superficie), EN 1276 (Legionella Pneumofila). Il prodotto va erogato su una superficie pulita da una distanza di circa 20 cm lasciandolo agire per tempi diversi in base alle diverse necessità. Nel corso di questa operazione si raccomanda di non sostare nell’ambiente (abitacolo, stanza, etc.) che si sta disinfettando, al termine dell’operazione sarà necessario areare quello spazio per almeno 5 minuti.

PREZZI Fra-Ber Deotex Sany è disponibile in due confezioni: bomboletta da 400 ml (a 6.99 euro) e bomboletta da 250 ml (con valvola “one-shot”) a 9,53 euro iva inclusa

FRA-BER 6FOR1



Perché comprare tantissimi prodotti diversi quando ne basta solo uno? 6for1 di Fra-Ber è un prodotto che svolge sei diverse azioni contemporaneamente: deterge le superfici interne ed esterne, le ravviva senza ungerle, protegge contro i raggi UVA, elimina la polvere, smacchia i tessuti e profuma a lungo. Può essere utilizzato su stoffa, plastiche e superfici dure e, per alcune sue funzioni e caratteristiche, anche dai motociclisti.

COME FUNZIONA Il prodotto va spruzzato in modo uniforme sulle superfici da una distanza di 15 cm circa. Successivamente il prodotto va steso con un panno. Se applicato sui tessuti, va ripassato con un panno umido mentre se è stato applicato sulla carrozzeria andrà steso fino all’asciugatura.

PREZZO Fra-Ber 6for1 da 750 ml è proposto al prezzo di euro 8,78 (iva compresa)