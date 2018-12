Autore:

Giulia Fermani

PRONTI ALL'INVERNO Ma quella è pioggia o neve? Ecco, quando iniziate -come sta succedendo in questi giorni a Milano- a sentire serpeggiare questa domanda è il momento di correre ai ripari perché il rischio di ritrovarsi una mattina con il parabrezza ghiacciato è concreto. Per evitare che questo succeda, o per risolvere la situazione se ormai è già successo, Fra-Ber ha messo a punto il Deghiacciante 750 ml No Gas che elimina immediatamente il ghiaccio dai vetri e dal parabrezza e ne previene la formazione. Adatto a auto, moto, camper e camion il Deghiacciante Fra-Ber fa parte della linea di prodotti agli enzimi attivi Aktive-E.

COME FUNZIONA L’utilizzo del Deghiacciante 750 ml è semplicissimo: basta spruzzarlo sul parabrezza ghiacciato da una distanza di 20-25 cm e asportare il ghiaccio ormai sciolto con i tergicristalli. Se lo strato di ghiaccio è troppo spesso e troppo resistente, abbondate con il prodotto e lasciare agire per alcuni istanti prima di azionare di nuovo il tergicristallo. Prezzo: 6,90 euro