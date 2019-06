Autore:

Danilo Chissalè

PROVA COSTUME L’estate è alle porte e con lei la prova costume. I tempi ormai sono strettissimi, ma se dovete dare giusto una limatina agli ultimi chili ecco la notizia che aspettavamo con ansia: la moto fa dimagrire, almeno secondo alcuni forum e siti dedicati al fitness. Sarà vero? Varrà per tutte le moto e tutte le andature? Scopriamolo insieme! (nel frattempo posate birre, hamburger e simili)

FARE MOTO Fare moto fa bene, in moto ancora meglio. Libera dallo stress, aumenta la propriocezione, migliora i riflessi, ma che facesse addirittura dimagrire era davvero impensabile. Attenzione però non sempre è tutto oro quello che luccica. Per far dell’andare in moto un’attività dimagrante ci sono delle condizioni fondamentali da rispettare per ottenere il risultato sperato.

A PASSEGGIO NON VALE Sia chiaro, nessuno vuol incitarvi a fare le rotonde con il ginocchio a terra, ma se volete perdere peso stando in sella dovete tenere alto il passo. Il trucco è sempre quello: tenere il numero di battiti cardiaci in una soglia compresa tra i 115 e i 130 aiuta a bruciare i grassi.

ANCHE SE NON SEMBRA Il bello di perdere peso andando in moto è che per farlo… non bisogna far nulla. O per lo meno nulla di non familiare. Avete mai fatto caso a quanto siete stanchi dopo un’intera giornata in sella? È l’effetto del continuo lavoro del corpo nell’azionare i comandi e nel controbilanciare gli spostamenti della moto. Sia chiaro, non si fanno miracoli, per un motociclista di circa 80 kg il consumo calorico orario stimato è di circa 100 calorie.

IL MIGLIORE Se siete alla ricerca del miracolo estivo non vi resta che armarvi di corpetto, casco con aletta, mascherina e lanciarvi nel polveroso mondo del fuoristrada. Stando ai siti citati in apertura, il consumo calorico orario del motocross varia dalle 400 alle 600 calorie. Se il tassello lo usate solo per appendere le mensole non vi rimane che la pista, che sarà anche meno efficacie del motocross, ma almeno la birretta post record sul giro la scolerete senza sensi di colpa.