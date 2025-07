MTR K-15 Evo: scopri il nuovo casco modulare low cost

K-15 Evo è il nuovo casco modulare low cost di MTR. Dopo il casco integrale in carbonio a meno di 200 euro, l'S-15, ecco anche un modulare dal prezzo estremamente contenuto.

MTR K-15 Evo: caratteristiche

K-15 Evo ha una calotta in ABS ed è omologato secondo la normativa ECE 22-06. È dotato di doppia presa d'aria anteriore ed estrattore posteriore, mentre la visiera chiara – con predisposizione per Pinlock – è accoppiata al classico visierino interno parasole. Gli interni prevedono guanciali removibili, paranaso e cinturino con chiusura micrometrica.

MTR K-15 Evo: colori e prezzo

MTR K-15 Evo è disponibile in 3 colori, nero, grigio e bianco, con 2 taglie di calotta e misure dalla XS alla XL, con un prezzo di 149,99 euro. Anche questo, come l'S-15, è distribuito in Europa da Louis Moto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 11/07/2025