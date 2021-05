Lo scorso 11 gennaio, Brembo ha celebrato i 60 anni dalla sua fondazione, avvenuta a Bergamo nel 1961. Un anniversario importante che, la casa bergamasca, sta già festeggiando con alcune nuove acquisizioni. Ma non è tutto, perchè l'azienda ha creato anche un concept davvero curioso.

FRENI INCANDESCENTI... O ILLUMINATI? Si chiama Brembo New G Sessanta ed è una pinza freno che anticipa una nuova tendenza nel mondo della mobilità. Si tratta della prima pinza che sfrutta la tecnlogia Led direttamente sul corpo del prodotto per esaltarne lo stile, ma non solo della pinza o della moto su cui verrà montata, ma anche del guidatore. Quest'ultimo potrà gestire intensità e colore a seconda del “mood”, ma l’utilizzo della luce permette di ricevere anche informazioni e dati sullo stato del veicolo e della pinza stessa. Lo stile della pinza, poi, si rifà a quello della prima pinza freno moto prodotta nel 1962, caratterizzata da nervature oltre che pieni e vuoti dinamici.