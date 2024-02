Helstons presenta giacca, camicia, pantaloni e scarpe per l'inverno

Helstons presenta la collezione abbigliamento uomo per l'inverno: la giacca Thunder Man, la camicia di jeans Vince, i jeans Midwest e lo stivaletto Rogue. Scopriamo tutti i prodotti, le loro caratteristiche e i prezzi.

Helstons Thunder Man

La giacca Thunder in montone tornita è ispirata alle giacche da aviatore, con tasche esterne e interne, maniche regolabili e colletto rialzato, è un modello che combina uno stile ultra-chic al calore e al comfort ricercati per la stagione più fredda. Thunder è dotata di 4 tasche esterne e una interna, fibbie di regolazione in vita e sul colletto. Taglie dalla S alla 4XL, prezzo di 859 euro.

La camicia Helstons Vince

La camicia in jeans è realizzata in tessuto di cotone Armalith, noto per essere uno dei tessuti più forti al mondo, robusto e altamente resistente all'abrasione. Comoda e leggera, è dotata di 2 tasche interne e 2 tasche esterne. Oltre alla chiusura a bottoni a pressione è supportata da una zip di protezione per l’utilizzo in moto. Vince è classificata AA ed è dotata di protezioni removibili a norma CE su spalle, gomiti e schiena. Taglie dalla S alla 4XL, prezzo di 309 euro.

I jeans Helstons Vince

Anche il jeans Midwest è realizzato in tela di cotone Aralith, con etichetta in pelle Helstons e dettagli ricamati. Noto come una delle fibre più resistenti sul mercato, il denim Armalith è resistente all'abrasione, leggero ed elastico. Dotato di protezioni Betac rimovibili su fianchi e ginocchia, regolabili in altezza per quest'ultima. Una volta rimosse le protezioni questi jeans possono essere indossati anche come capo d'abbigliamento dedicato al tempo libero. Midwest è dotato di 2 tasche anteriori e 2 posteriori ed è disponibile nelle colorazioni blu denim e nero, con taglie dalla 28US alla 40US e un prezzo di 259 euro.

Lo stivaletto Rogue, in pelle di vacchetta meticolosamente cerata per creare una patina eccellente, è caratterizzato da proteggi-malleoli per la caviglia e da una suola gommata per la stagione invernale. Rogue è realizzato in Portogallo e disponibile in 3 colori, nero, marrone o bordeaux: taglie da 39 a 46 e prezzo di 249 euro.

I capi e gli accessori Helstons sono acquistabili presso i rivenditori autorizzati disponibili sul sito helstons.net alla sezione boutiques.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/02/2024