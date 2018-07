Autore:

Danilo Chissalè

INTERCE(PTOR)TTATE Pochi giorni fa vi abbiamo comunicato dei ritardi sullo sviluppo delle nuove bicilindriche Royal Enfild Continental e Interceptor 650, a quanto pare gli ultimi test sono ancora in corso come mostra questo video trovato su Youtube che riprende le due novità divincolarsi nel caotico traffico della città indiana di Chennai.

POCHE INFO Dal video non si evince nulla di trascendentale, le moto erano state presentate allo scorso EICMA e difficilmente presenteranno degli stravolgimenti nelle loro versioni definitive, ma per la prima volta si può sentire il suono dell’inedito motore bicilindrico parallelo con fasatura a 270°. Per farlo dovrete aprire bene le orecchie in quanto il suono più distinguibile è quello del monocilindrico della Royal Enfield Bullet 500 che le riprende alle prese con slalom e precedenze molto fantasiose.

P.S.Io il Tester per Royal Enfield non potrei mai farlo, amo troppo la vita… guardate il video e capirete che non sto esagerando