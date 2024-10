Jedi Motor GT 750, dove ti ho già vista?

Prima di lei un'altra moto della Polizia cinese è passata qua sul nostro sito, la CF1250J di Cfmoto. Oggi tocca invece alla Jedi Kirin 750 – da noi semplicemente GT 750 – un'altra maxi tourer con le sembianze della BMW R 1250 RT, progettata e realizzata da Marabese, spinta da un motore 700. Scopriamo la novità cinese perché potrebbe arrivare anche da noi, ovviamente con un prezzo super...

MAXI Dimensioni super abbondanti per la GT 750, con sovrastrutture da vera maxi tourer, ma sotto le carene si nasconde un bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 730 cc con 82 CV e 70 Nm di coppia. Telaio perimetrale e forcellone sono invece in alluminio, mentre l'impianto frenante può contare, davanti, su una pinza freno Brembo ad attacco radiale. Non manca poi l'ABS a due canali, mentre è assente il controllo di trazione. La dotazione, tolto il comparto tecnico, è altrettanto ricca...

La Jedi GT 750 in versione Polizia Locale

RICCA Luci full LED, parabrezza regolabile elettricamente, manopole e sella riscaldabili e perfino le valigie si aprono con un comando elettrico, il tutto gestibile attraverso una pulsantiera posizionata nella zona della piastra di sterzo, mentre non manca un TFT di generose dimensioni. Insomma, la GT 750 gioca davvero a fare la maxi tourer premium. Per fare amicizia proprio con tutti la maxi sfodera una sella a 780 mm da terra, perfetta per gestire il peso, non proprio piuma, di 225 kg a secco (da 24 litri il serbatoio).

TURISMO ABBORDABILE Non ci risulta che la Jedi GT 750 sia già pronta per la produzione di massa e la commercializzazione ma c'è chi parla di un prezzo inferiore ai 15.000 euro per questa maxi. Una cifra non bassissima in senso assoluto, ma molto al di sotto delle papabili concorrenti. Vi terremo aggiornati.