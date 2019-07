X-ADV 750 IN SCALA 1:2 Honda ha svelato al GIIAS (Gaiikindo Indonesia International Auto Show 2019) il nuovo scooter ADV 150, che si presenta al pubblico forte di un look off-road, simile a quello del fratello maggiore X-ADV 750, ma che nasconde caratteristiche più votate alla città. Lo scooter di Casa Honda monta un doppio faro anteriore, con luci a led integrato nello scudo, troviamo poi un tunnel centrale alto per stringere fra le gambe lo scooter quando si guida, pneumatici moderatamente tassellati e un bel terminale di scarico che punta verso l’alto, come sulle moto da enduro.

MOTORE ECOLOGICO L’ADV 150 è spinto da un monocilindrico 4 tempi di 149,3 cc, con distribuzione monoalbero a camme, che eroga una potenza di 14,5 CV a 8.500 giri/min e una coppia motrice di 13,8 Nm a 6.500 giri/min, valori che vengono trasmessi alla ruota attraverso una consueta trasmissione a variazione continua. Il motore è dotato anche del sistema ESP (Enhanced Smart Power), lo Start&Stop per spegnersi – e riavviarsi – in autonomia al semaforo per risparmiare su consumo ed emissioni.

CICLISTICA TRADIZIONALE Al contrario dell’ X-ADV 750, il piccolo ADV 150 monta una forcella con steli tradizionali, mentre dietro abbiamo un doppio ammortizzatore con serbatoio separato marchiato Showa e cerchi in lega leggera da 14 pollici davanti e 13 pollici dietro. L’impianto frenante è composto da un disco anteriore e uno posteriore a margherita, serviti dal sistema antibloccaggio ABS oppure dalla frenata combinata Honda CBS. Il vano sottosella ha una capacità dichiarata di 28 litri.

STRUMENTZIONE DIGITALE L’ADV 150 abbandona il tradizionale quadro strumenti analogico a favore di un display digitale in bianco e nero, del tutto simile a quello dell’X-ADV 750. Il cruscotto riporta, quindi, le indicazioni di velocità, contagiri, orologio, data, consumo medio e istantaneo, contachilometri totale e parziale con una grafica moderna e di semplice interpretazione durante la marcia.

DIMENSIONI COMPATTE L’ADV 150 è lungo 1.950 mm, largo 763 mm e alto 1.153 mm. Il suo peso dichiarato è di 132 kg per la versione CBS e 133 kg per il modello con ABS.

LANCIO E DISPONIBILITÀ Il nuovo scooter Honda ADV 150 è stato presentato al Salone indonesiano GIIAS proprio perché la sua commercializzazione è destinata, per adesso, al mercato asiatico. I rumors, però, lo indicano come novità anche per i mercati occidentali, compresa l’Italia, dove potrà arrivare come MY2020, anche in cilindrate diverse come 125 oppure 300 cc. A EICMA 2019 ne sapremo certamente di più.