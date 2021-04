FOLDABLE TOP Tra le e-bike che abbiamo provato lo scorso anno, la pieghevole Gocycle GXi è sicuramente quella con più tecnologia per centimetro cubo, un vero e proprio concentrato di ingegneria, design e soluzioni tecniche raffinate. La quarta generazione di Gocycle non stravolge quanto visto con la GXi, ma lo migliora sotto praticamente ogni punto di vista.

MOTORE E BATTERIA

Tutti i modelli della quarta generazione di Gocycle montano il nuovo motore elettrico G4Drive, sempre alloggiato nel mozzo anteriore, e sempre di dimensioni ridottissime. Rispetto al precedente mette a disposizione più potenza e coppia, ma soprattutto è capace di avviarsi immediatamente anche alle basse velocità. In questo modo dovrebbe risolversi il principale difetto dei modelli precedenti, che costringevano a quasi due giri di pedali prima che la bicicletta cominciasse ad “assistere”. Migliorata anche la silenziosità complessiva dell’impianto.

AUTONOMIA URBANA Più potente anche la batteria agli ioni di litio del nuovo modello. Gocycle non dice quanto sia capiente, ma assicura un’autonomia fino a 65 km per la G4 e fino a 80 km per il modello G4i, più che sufficienti per almeno una settimana di commuting medio. Autonomia che varia, come sempre, in base a diversi fattori, non ultimo l’intensità della pedalata. La ricarica rapida è di serie su tutti i modelli, forniti con il trasformatore Gocycle 4A da 36 V che ricarica le batterie in tre ore e mezza.

SEMPRE PIÙ LEGGERA

Già le precedenti Gocycle erano molto più leggere di tante altre foldable sul mercato. Il nuovo modello è riuscito a perdere comunque più di un chilogrammo: il modello top di gamma G4i+ pesa solo 16,3 kg rispetto ai 17,5 kg della GXi della nostra prova (e gli altri 16,6 kg). Un risultato reso possibile dall’utilizzo di diversi materiali leggeri applicati a tutti i componenti della bicicletta, compresi i dischi dei freni.

FIBRA DI CARBONIO La nuova forcella anteriore, sempre monolaterale e in fibra di carbonio, offre adesso una maggiore escursione verticale, per aumentare ulteriormente il comfort sulle strade cittadine spesso dissestate, senza rinunciare alla necessaria rigidità direzionale necessaria per affrontare le curve in sicurezza. Debutta la fibra di carbonio anche nel telaio centrale, che collega la parte anteriore in alluminio (dove si trova anche la batteria) al sistema Cleandrive in magnesio posteriore, dove si trova invece il cambio elettronico.

PNEUMATICI DA GARA Nuove anche le gomme montate sulla Gocycle, con battistrada ispirato alla MotoGP. Il composto di silice, più leggero, garantisce aderenza e manovrabilità. Più ampio il design dei copertoni, a tutto vantaggio del comfort.

FACILE DA CHIUDERE

Una delle caratteristiche più riuscite del progetto Gocycle sono la rapidità e la facilità con cui si chiude la bicicletta (quasi meglio nel modello “base” G3 rispetto al GXi, almeno per la nostra esperienza). La G4 manterrà il medesimo, intuitivo meccanismo che consente di passare dalla posizione chiusa alla “messa in strada” in meno di 10 secondi. Una volta chiusa la Gocycle può essere trasportata sulle ruote. Nel nuovo modello è stato ulteriormente irrobustito il perno centrale, ora in titanio.

DOTAZIONE

Su Gocycle G4 debutta una porta USB di tipo C integrata nel manubrio, così da tenere sotto carica lo smartphone (o altri piccoli device). La app GocycleConnect, che gestisce l’interazione tra ciclista e bicicletta, è stata aggiornata per supportare la connettività Low Energy Bluetooth. La dotazione della bicicletta può essere arricchita da un bel po’ di accessori, tra cui parafanghi, luci e una versione aggiornata del sistema portapacchi posteriore. Su richiesta anche le luci di circolazione integrate Supernova, gestite automaticamente dalla centralina della e-bike.

TOP DI GAMMA Come il precedente GXi, anche le versioni più “ricche” G4i avranno il cambio elettronico predittivo, l’illuminazione diurna sul manubrio, la funzione “boost” tramite manopola sul manubrio (che integra anche il display a LED), sella regolabile in altezza, e totale assenza di cavi a vista. La nuova Gocycle sarà anche disponibile nell’edizione limitata G4i+, con le esclusive ruote PitstopWheel in fibra di carbonio, e con colorazioni rosso oppure nero lucido.

SCHEDA TECNICA E PREZZI DI GOCYCLE G4