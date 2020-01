REALTÀ VIRTUALE SU DUE RUOTE BikerX è una giovane startup impegnata nella guida sicura e nella promozione della cultura delle due ruote, e sarà presente a Motor Bike Expo 2020 di Verona (in programma dal 16 al 19 gennaio) con un allestimento in realtà virtuale, con caschetti Oculus in cui poter conoscere più da vicino questa realtà. Nata lo scorso anno, BikerX ha già coinvolto un centinaio di allievi nei suoi corsi, per un totale di oltre 15mila chilometri percorsi.

BIKERX HELMET Al momento BikerX, che organizza week-end di formazione per motociclisti di ogni estrazione ed esperienza, ha un parco mezzi composto da dieci motociclette, e un team di istruttori formato da cinque maestri federati con FMI (Federazione Motociclistica Italiana), quattro in affiancamento e un medico di gara. In fiera a Verona la giovane azienda sarà presente con un visore Oculus denominato BikerX Helmet, per un’esperienza di realtà virtuale legata al mondo delle due ruote.

DOVE E QUANDO Motor Bike Expo 2020 si tiene dal 16 al 19 gennaio nel polo fieristico di Verona. BikerX sarà all’interno del padiglione 5 dello stand 20N, e nel padiglione 2 dello stand 24H, con il suo allestimento in realtà virtuale.