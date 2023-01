MBE 2023: Benelli, le nuove TRK e il resto della gamma in esposizione

Dal 27 al 29 gennaio apriranno i cancelli della quindicesima edizione di Motor Bike Expo 2023. Tra gli espositori ci sarà anche Benelli , con uno stand ricco di grandi novità e affermate best-seller come la TRK 502 X o la gamma Leoncino.

Benelli TRK 702, visuale di 3/4 anteriore

COSA VEDERE L’appuntamento è al Padiglione 6 di Veronafiere, centro della scena sarà riservato come al solito alle novità 2023, con le nuove proposte adventure del brand pesarese, ovvero la TRK 800 e la TRK 702 X. Ad affiancare le due endurone, ci sarà anche la nuova Tornado Naked Twin 500, moto sportiva e carismatica, che inaugura il nuovo modo di intendere il concetto di “naked” secondo Benelli e che si sposa con il collaudato motore da 500cc, piattaforma condivisa con TRK 502 e Leoncino 500. Saranno esposte a Verona anche la BKX 250 e la BKX 250 S, le nuove proposte Benelli dallo stile originale e raffinato, la prima più votata all'off-road, la seconda dall'anima naked, pensate per un pubblico giovane e dinamico e per soddisfare il desiderio di una moto a tuttotondo. Insieme alle novità Benelli 2023, al Motor Bike Expo si potranno ammirare anche i modelli attualmente presenti in gamma, tra cui le best-seller della Casa di Pesaro, come TRK 502 e TRK 502 X, Leoncino 500 e Leoncino 500 Trail, Leoncino 800 e Leoncino 800 Trail e le piccole Leoncino 125 e BN 125. Benelli vi aspetta al Padiglione 6 di MBE.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 25/01/2023