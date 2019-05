Autore:

Giulia Fermani

LA FLOTTA SI ALLARGA Arrivano i rinforzi: una nuova flotta di scooter elettrici di giallo vestiti si affiancano ai 100 Tricity già schierati in strada dal servizio di condivisione Zig Zag Scooter Sharing.

NUOVI SCOOTER IN CITTA' I nuovi arrivati portano a 350 il numero di scooter elettrici in strada con il servizio offerto da Zig Zag Scooter Sharing. Alla flotta di Yamaha Tricity, in città da aprile e ai 30 scooter elettrici Etropolis a 2 ruote, arrivano i CUX, gli scooter con una autonomia di 70 km grazie al motore Bosch da 1.300 Watt, pacco batterie removibile al litio 60 V-32 Ah.

COSTO, COME PRENOTARE Il servizio Zig Zag si prenota attravero l'App, disponibile per iOS e Android. Le soluzioni elettriche costano 25 centesimi al minuto e più si usano meno costa il noleggio. Un’intera giornata di scooter normale, infatti, costa 59 euro, mentre per passare una giornata in sella all’elettrico bastano 39 euro. Un’ora? In elettrico costa 9,90 euro.