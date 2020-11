EVENTO SLITTATO Motor Bike Expo non si terrà più a gennaio 2021. La kermesse veronese, da sempre un evento dinamico e aggregante sia per il mondo custom ma per tutte le due ruote in generale. Nonostante per mesi l’organizzazione abbia lavorato al massimo delle loro capacità per poter realizzare MBE a gennaio, l’evento viene rimandato a inizio primavera, quindi fine marzo / inizio aprile.

A CAUSA DI FORZE MAGGIORI... Consapevoli della difficile situazione, l’organizzazione ha previsto comunque una soluzione alternativa. “Con l'augurio che la situazione internazionale volga presto a significativi miglioramenti, in questo momento, guardando a gennaio, ci è impossibile garantire il solito livello di riuscita della manifestazione, sia in termini di risultati commerciali per gli espositori, che per quanto riguarda la completezza dell'esperienza dei visitatori”. Per questi motivi, in primis la salvaguardia della salute di tutti e per offrire un'edizione ancora più significativa ed appagante, la miglior scelta è stata quella di posticipare il tutto.