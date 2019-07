Autore:

Giulia Fermani

BACK IN THE DAYS Anni fa, alcuni di voi ricorderanno, il marchio Mondial correva, e vinceva. Soltanto un anno dopo la sua fondazione (1949), Mondial partecipò al Motomondiale e conquistò il titolo piloti classe 125. In sella, l'indimenticato Nello Pagani: fu lui il primo italiano a laurearsi Campione del Mondo. Oggi la firma che spiccava nelle competizioni degli anni Cinquanta torna sul palcoscenico con un nuovo modello: la Sport Classic, nella doppia cilindrata 125 e 300. Per festeggiare l’inizio delle consegne l'appuntamento è il prossimo mercoledì 10 luglio da Ciapa la moto, negli spazi di Motosplash in Via Gardone 22 a Milano. L'evento inizia alle 20 ed è disponibile un parcheggio moto interno gratuito.

I PROTAGONISTI L'arrivo sul mercato delle Mondial Sport Classic ha servito su un piatto d'argento la scusa per riunire i protagonisti che hanno scritto la storia del Costruttore milanese. Sul palcoscenico dei locali Motosplash si alterneranno Pier Luigi Boselli, erede del fondatore della Mondial, Cesare Galli, l’imprenditore che ha riportato in vita la Mondial, Giorgio Pagani, figlio di Nello Pagani, Carlo Ubbiali, campione del mondo con Mondial nel 1951, classe 125, Emilio Ostorero, due volte campione Italiano di motocross con Mondial, Aldo Tonelli, storico meccanico del reparto corse Mondial e Massimo Clarke, storico della moto.

Chi parteciperà all'evento avrà anche la possibilità di avere un primo assaggio della F.B. Mondial Sport Classic, che verrà posizionata sul simulatore di guida di Moto Trainer.