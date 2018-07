Autore:

Danilo Chissalè

UNA (TRANQUILLA) GIORNATA Di lavoro si prospettava davanti alla star di Hollywood George Clooney questa mattina nella assolata Sardegna. L’attore si stava recando sul set della serie Catch 22, di cui è regista, quando un’auto lo ha travolto all’uscita del parcheggio dell’albergo in cui pernottava.

LA DINAMICA Stando agli accertamenti effettuati dai Carabinieri lo scontro tra i veicoli è avvenuto alle 8 di questa mattina sulla Strada Statale 125, all’altezza di Loiri Porto San Paolo. La ricostruzione delle forze dell’ordine chiarisce anche la dinamica dell’incidente: l’attore usciva dal piazzale dell’hotel immettendosi sulla statale quando l’automobilista, svoltando per entrare nello stesso parcheggio senza dare la precedenza a Clooney, lo ha disarcionato dal motorino, facendolo impattare contro il parabrezza dell’auto. L’automobilista ha chiamato tempestivamente i soccorsi che hanno trasferito la star di Hollywood all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

ILLESO Dopo gli esami strumentali del caso che hanno scongiurato lesioni gravi, solo qualche lieve escoriazione, George Clooney è stato dimesso in tempi brevi. Per evitare di farsi vedere dalla folla di fotografi e curiosi che lo aspettavano davanti al pronto soccorso, è uscito da un ingresso secondario, salendo a bordo di un van bianco.

COME EVITARLI La calura, mischiata alla frenesia degli automobilisti, espone ancor di più gli utenti a due a potenziali incidenti. Poche settimane fa vi abbiamo proposto una guida pratica per cercare di limitare al minimo il pericolo di collisione con le auto. Caro George, una lettura non farà miracoli, ma almeno ti aiuterà a prevedere le svolte di sbadati automobilisti… Buona guarigione.