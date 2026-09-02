Insta360 X6, la nuova videocamera 360 fa tutto: 8K, IA e funzioni per la moto

La nuova Insta360 X6 registra in 8K a 50 fps, integra IA e Dolby Vision e offre funzioni specifiche per moto e ciclismo.

Insta360 presenta X6, la nuova videocamera 360 di punta, introdotto sul mercato per festeggiare i dieci anni dell'azienda nel settore delle videocamere a 360° e punta su una dotazione ancora più completa: registrazione 8K, nuovi sensori Sony, Dolby Vision, intelligenza artificiale e numerosi accessori dedicati anche alle moto.

Cuore e cervello potenziati

Insta360 è da 10 anni nel settore delle action cam a 360°

Il cuore della X6 è rappresentato da due sensori Sony quadrati da 1/1,1'', con un'area superiore del 33% rispetto a quella utilizzata sulla precedente X5. Secondo Insta360, la capacità di catturare luce per ogni fotogramma è circa quattro volte superiore.

La videocamera introduce inoltre un nuovo sistema di elaborazione basato su tre chip: un processore a 8 core da 3,3 GHz realizzato con processo produttivo a 4 nm e due chip dedicati all'elaborazione delle immagini. L'azienda dichiara un incremento del 500% della potenza di calcolo rispetto alla X5, insieme a un consumo energetico ridotto del 35%. Tra le novità c'è anche una modalità specifica per le riprese con poca luce, affiancata dalla tecnologia AdaptiveTone 2.0, che gestisce separatamente l'esposizione dei due obiettivi.

Un'altra novità riguarda il comparto video. X6 è la prima videocamera 360 del marchio a integrare nativamente Dolby Vision.La registrazione a 10 bit permette di acquisire oltre 1,07 miliardi di colori, mentre i metadati dinamici vengono utilizzati per gestire contrasto e luminosità fotogramma per fotogramma. Una caratteristica che strizza l'occhio anche a chi utilizza la videocamera per produzioni più curate e non soltanto per i contenuti social.

Una videocamera, tre modalità di utilizzo

La caratteristica più interessante della X6 è probabilmente la sua versatilità. La videocamera può essere utilizzata come dispositivo 360°, come action cam a obiettivo singolo oppure come videocamera con funzione di tracking. In modalità 360° registra in 8K a 50 fps. Il vantaggio è quello tipico delle videocamere sferiche: si può registrare l'intera scena e decidere successivamente quale porzione dell'immagine utilizzare.

Con InstaFrame 2.0, invece, la videocamera può seguire automaticamente persone, animali e oggetti, producendo direttamente un video 4K senza dover intervenire necessariamente in post-produzione. Passando alla modalità a obiettivo singolo, X6 può registrare fino a 5K a 60 fps, con un campo visivo fino a 170° in 5K 30 fps. Per gli slow motion arriva invece al 4K a 120 fps.

Insta360 X6 per moto

Proprio grazie alla sua versatilità, la serie X si è affermata tra i motociclisti che con un solo dispositivo riescono a coprire ogni tipologia di ripresa per i propri Vlog (o quasi), con un set specifico di accessori che migliorano l'esperienza d'uso. Comoda la funzionalità Dashcam con registrazione automatica in loop, la sfocatura automatica della targa e una sovrimpressione sulla dashboard con la velocità.

Insta360 X6, lo schermo è touch anche con i guanti

La X6 può inoltre essere utilizzata con il sistema di accessori magnetici del marchio, che comprende oltre 100 componenti e risulta compatibile anche con X5, X4 Air e con la serie Ace, ciò denota attenzione al cliente e aiuta la fidelizzazione. Tra gli accessori disponibili ci sono selfie stick con batteria, selfie stick pieghevole con telecomando e joystick, Bullet Time 2.0 e una custodia di ricarica rapida per due batterie.

Batteria da 2.600 mAh e memoria interna

Sul fronte hardware, X6 utilizza un display OLED da 2,32 pollici con luminosità dichiarata di 1.200 nit. Lo schermo è touch e può essere utilizzato anche con i guanti.La nuova batteria Xtreme ha una capacità di 2.600 mAh e, secondo i dati dichiarati da Insta360, permette fino a 140 minuti di registrazione 360° in 8K a 30 fps. La ricarica rapida consente di passare dallo 0 all'80% in 24 minuti.

Insta360 X6, non teme le immersioni

La batteria è progettata per funzionare anche a temperature fino a -20 °C, mentre il sistema di raffreddamento Star-Ridge è stato ulteriormente sviluppato per mantenere sotto controllo le temperature durante le registrazioni prolungate. Interessante anche la presenza di 47 GB di memoria interna utilizzabile sui 64 GB complessivi. La videocamera è inoltre impermeabile fino a 20 metri senza custodia, grazie alla certificazione IP68, e può arrivare a 60 metri con il case subacqueo invisibile Pro.

Quattro microfoni e un sistema audio pensato per la moto

Insta360 non ha trascurato l'audio. La X6 utilizza quattro microfoni omnidirezionali con sistema antivento e aggiunge un microfono dedicato alle riprese in moto.

L'obiettivo è ridurre il rumore del vento e mettere maggiormente in evidenza il sound del motore. La modalità audio intelligente analizza inoltre l'ambiente circostante e adatta automaticamente le impostazioni. Per chi vuole un risultato più professionale è possibile collegare fino a due trasmettitori Insta360 Mic Air o Mic Pro direttamente alla videocamera.

Stabilizzazione e IA: la X6 prova a fare anche il montaggio

La stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360° sono pensate per mantenere fluide e allineate le immagini anche durante il movimento. La connettività comprende NFC, Wi-Fi 6.0, USB 3.0 e Bluetooth di nuova generazione. Ma la novità più particolare è forse quella legata all'intelligenza artificiale. Insta360 X6 integra PanoMind, un sistema sviluppato internamente e addestrato su oltre 10.000 ore di filmati.

La funzione Regista IA può analizzare i video presenti sulla videocamera e creare automaticamente un montaggio dei momenti salienti, trasferendolo poi all'app Insta360. L'elaborazione avviene direttamente sulla videocamera e non sul cloud. Per chi preferisce mantenere il controllo sul montaggio resta disponibile Auto Edit 2.0, che può intervenire su inquadrature, movimenti di camera, tagli, musica e transizioni.

Prezzo Insta360 X6 e disponibilità

La commercializzazione è prevista dal 12 agosto, con un prezzo di partenza di 699 euro per il Pack Standard.

La nuova Insta360 X6 parte da 699 euro per il Pack Standard. È disponibile anche un Pack Base al prezzo di 799 euro. Il modello viene proposto attraverso lo store ufficiale Insta360, Amazon e i rivenditori autorizzati.Per gli acquisti e le attivazioni effettuati entro il 30 settembre 2026 è inoltre previsto un anno di Insta360+ Premium da 500 GB e tre mesi di Moments Pro, secondo i termini dell'offerta comunicata dall'azienda.