Fino a 6.900 auto in una sola nave: sali a bordo delle RoRo ship

Video: saliamo a bordo delle navi hi-tech che trasportano migliaia di auto alla volta in giro per il mondo. Ecco come funzionano

Alcune trasportano fino a 6.900 auto tutte insieme, in aree di parcheggio che complessivamente sono equivalenti a 10 campi da football; altre le caricano all'interno di container attrezzati; altre, infine, oltre a fare da cargo per i nuovi veicoli in giro per il mondo prevedono anche cuccette come le navi da crociera, per chi potesse e volesse godersi il viaggio: saliamo a bordo delle RoRo Ship e delle altre navi da trasporto hi-tech che portano le auto dal luogo di produzione ai Paesi di destinazione: guarda il video qui sotto.

DI CHE COSA SI TRATTA RoRo è l'acronimo di Roll-on/Roll-off e sta a indicare il modo con cui le auto vengono caricate a bordo: muovendosi sulle proprie ruote e passando attraverso gigantesche rampe motorizzate, in un ordine e con una distribuzione ben precisa e stabilita a priori, a dare un carico perfettamente bilanciato. Ma sulle RoRo Ship non entrano solo le auto, ma anche furgoni, mezzi pesanti, veicoli da cantiere e persino treni. E il loro design è qualcosa di futuristico e impressionante, che insieme alle dimensioni le fa apparire quasi come navi spaziali. Clicca sul riquadro qui sopra e goditi lo spettacolo. Il filmato è in inglese, ma se anche sei arrigginito con la lingua d'Oltremanica non temere: le immagini si commentano da sole!