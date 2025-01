Sicurezza stradale: con Goodyear SightLine gli pneumatici diventano “intelligenti”

La sicurezza su strada è un tema importantissimo, in costante evoluzione e gli pneumatici sono spesso chiamati in causa. Nuove tecnologie portano a un incremento della sicurezza, ma Goodyear, oggi, sposta il confine più in là e vuole rendere ancora più serena la guida in condizioni meteorologiche avverse.

Per questo motivo ha presentato in anteprima un nuovo sistema ingegnoso in grado di analizzare le condizioni stradali, le informazioni sugli pneumatici e di attivare la frenata autonoma di emergenza (AEB) di un'auto prima del solito.

Una tecnologia come questa potrebbe svolgere un ruolo importante nel garantire la riduzione degli incidenti con pioggia, gelo o neve e in ogni situazione di fondo sdrucciolevole. Quindi, come funziona? Attualmente, la maggior parte dei sistemi AEB è sintonizzata per l'uso su superfici a elevato attrito come strade asciutte e potrebbe funzionare meno bene in caso di strade bagnate o innevate.

Goodyear SightLine: i collaudi del nuovo pneumatico hi-tech

Analisi incrociata dei dati rilevati

Collaborando con l'ente di ricerca olandese TNO, Goodyear ha ideato un sistema che può utilizzare i dati delle telecamere anteriori e posteriori di un veicolo, le informazioni meteorologiche di terze parti e dettagli sulla marca e l'età di uno pneumatico per determinare il momento migliore per attivare il sistema AEB. Ma non è tutto.

Utilizzando la suite di soluzioni intelligenti presenti sugli pneumatici SightLine, in grado di misurare la quantità di attrito con la superficie stradale, la propria pressione dell'aria e quando la gomma è diventata troppo usurata, il produttore può adeguare con maggiore precisione la corretta quantità di forza AEB richiesta.

Goodyear SightLine: migliora l'azione della frenata autonoma d'emergenza su strade scivolose

Collisioni meno dannose

Goodyear afferma che i test su strade bagnate indicano che un sistema AEB che utilizza la tecnologia SightLine può attenuare gli impatti a velocità fino a 80 km/h intervenendo sui freni molto prima di quanto non farebbe su una superficie asciutta.

Chris Helsel, vicepresidente senior e direttore tecnico di Goodyear ha affermato: “La sicurezza è un pilastro dell'impegno di Good Year per l'innovazione”.Il manager ha proseguito: “Fornendo input critici sulle condizioni stradali e degli pneumatici nei sistemi AEB, stiamo aiutando i costruttori e i loro clienti a fare un balzo in avanti nella sicurezza, per esempio ben prima del mandato 2029 della NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), che prevede il montaggio del sistema AEB su tutti i nuovi veicoli passeggeri negli Stati Uniti. Oltre a questo mandato, i sistemi AEB svolgeranno un ruolo fondamentale nella guida automatizzata, contribuendo a fornire una soluzione di sicurezza completa in ogni momento”.

Goodyear SightLine: la tecnologia dello pneumatico al servizio degli automobilisti

Parlando con il magazine online The Verge, il vicepresidente di Tyre Intelligence ed e-mobility di Goodyear, Wener Happenhofer, ha aggiunto che se il sistema determinasse che il potenziale di decelerazione massimo è pari solo a mezzo G su una superficie scivolosa, “reagirebbe molto prima se individuasse una situazione in cui un incidente è imminente”. La tecnologia fa passi da gigante e la sicurezza ne trae grande beneficio.

Goodyear SightLine in breve:

Pneumatico con tecnologia ''intelligente''

Sistema integrato per sicurezza su strade scivolose

Miglioramento efficienza sistema AEB

Attenuazione impatti fino a 80 km/h

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2025