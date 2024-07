Type 57SC Atalante del 1937: la Bugatti da 10 milioni di euro (forse)

Ha vinto la sua categoria al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach lo scorso anno e il mese prossimo, durante la Monterey Car Week, sarà messa all'asta da Gooding & Company: parlo della strepitosa Bugatti Type 57SC Atalante del 1937 che vedete nelle foto, il cui valore è stimato tra i 9.000.000 e gli 11.000.000 di dollari: qualcosa più di 10 milioni di euro, al cambio attuale. Qui sotto un video dell'auto in tutta la sua magnificenza.

RARISSIMA Bugatti realizzò solo 42 modelli Type 57S tra l'autunno del 1936 e la primavera del 1938, e solo 17 di questi telai ottennero la carrozzeria Atalante progettata da Jean Bugatti e costruita a Molsheim, invece di essere affidati ad altri carrozzieri esterni alla Casa madre. Il nome Atalante deriva da un'alleata di Artemide nella mitologia greca e questo particolare esemplare, numero di telaio 57573, è uno degli ultimi costruiti.

Bugatti Type 57SC Atalante 1937, l'interno - foto Gooding & Company

ORIGINALE AL 99% La storia di questo particolare esemplare è lunga e ben documentata, e dopo vari cambi di livrea e lavori di restauro è stata riportata alle condizioni originali nel 2013, da un collezionista californiano che ha commissionato ''un restauro eccezionale, senza badare a spese'' alla Sargent Metal Works nel Vermont. Unica variazione rispetto all'auto che uscì dalla fabbrica nel '37 è un compressore Roots che tale David. L. Griffith-Huges, secondo proprietario dell'auto, fece montare ispirato dalla Bugatti Atlantic di Lord Rothshild, aumentando la potenza del motore 8 cilindri in linea da 3.257 cc con distribuzione a doppio albero a camme in testa fino agli attuali 200 CV. La potenza passa per un cambio manuale a 4 marce e i 4 freni sono a tamburo, azionati via cavo.

Bugatti Type 57SC Atalante 1937, il motore - foto Gooding & Company

IL PRECEDENTE Telaio, carrozzeria e motore hanno numeri corrispondenti e questo è probabilmente uno dei migliori esempi di Type 57 al mondo. Le auto di questo modello sono caratterizzate dal telaio ribassato “surbaissé”, con l'asse posteriore che passa attraverso il telaio anziché sotto di esso, un cofano più basso e un passo più corto. Alla Car Week di due anni fa Gooding vendette una Type 57SC Atalante leggermente meno spettacolare per 10 milioni di dollari, quindi non stupisce che da questa pensino di ricavare ancora di più.

Fonte: Gooding & Co.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/07/2024