NEW ENTRY Con l’obbiettivo di schierare due equipaggi di punta il prossimo anno, Citroën Total Abu Dhabi WRT ha ufficializzato l'arrivo dal 2019 di Esapekka Lappi e del suo copilota Janne Ferm. I due siederanno sulla seconda C3 WRC iscritta alla stagione 2019 del WRC e affiancheranno Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.

PIERRE BUDAR Direttore di Citroën Racing. "Per l’anno prossimo, volevamo schierare due equipaggi molto competitivi e l'arrivo di Esapekka è un'ottima notizia! Puntare sui giovani è nel DNA del Marchio e lui era il candidato ideale. Pieno di talento, determinato, volonteroso, formerà un duo complementare e vincente con Ogier. Può migliorare ancora molto e faremo tutto il possibile per aiutarlo a proseguire nella sua ascesa impressionante".

ESAPEKKA LAPPI "Naturalmente sono felicissimo di entrare a far parte del team e diventare il compagno di squadra di Sébastien. Per me è una grande opportunità per continuare a crescere. Dopo aver imparato tanto da Jari-Matti Latvala lo scorso anno e da Ott Tänak quest'anno, so di avere le carte in regola per migliorare ancora con Ogier! Sono convinto che la vettura abbia un grande potenziale, proprio come la squadra, che ha ottenuto risultati straordinari in questa disciplina. Il fatto che Pierre mi volesse nel team ha contato molto nella mia scelta. Puntare alla vittoria insieme sarà una bellissima sfida".