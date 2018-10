Autore:

Simone Dellisanti

IN VETTA Jari Matti Latvala e la Toyota sono in cima alla classifica cronometrata del Rally di Spagna 2018, questo almeno al termine della giornata di sabato. Il pilota della Toyota Yaris ha concluso la sua giornata rallistica gestendo la rimonta di un arrembante Sébastien Ogier che, con la sua Ford Fiesta, ha concluso lontano dalla leadership della classifica con un ridicolo ritardo di 4,7 secondi, dopo una pazza e adrenalinica rimonta dal settimo posto. Ogier si è sbarazzato dei suoi rivali grazie a una bella intuizione del pomeriggio, quando ha deciso di usare le gomme da bagnato, per arginare le difficili condizioni del manto stradale. E' stata una scelta vincente visto che mentre lui scalava la classifica, pioggia e fango hanno rallentato i suoi rivali. "La sensazione è buona e sono fiducioso", ha dichiarato Ogier, appena sceso dalla sua Ford Fiesta. "Le tappe di domani dovrebbero essere tutte asciutte e l'asfalto pulito. E' stata una buona giornata".

LOEB DOCET Terza posizione per il campione indiscusso Sebastien Loeb, sulla Citroen C3 WRC che ha concluso il sabato di gara a 3,3 secondi da Ogier. Il francese ha mantenuto un ritmo costante per buona parte del sabato con un picco di velocità esibito proprio nel finale, dimostrando di saper controllare e spremere la C3, anche con asfalto bagnato.

CHIAROSCURO Se una parte del box Toyota in questo momento sta 'sbocciando' un po' di buon vino per festeggiare Latvala, l'altra parte del garage ha il broncio lungo dopo che Ott Tänak (7°) ha concluso la sua giornata con l'ottavo posto. Tutta colpa di una foratura all'anteriore sinistra che ha costretto il campioncino estone ad attardarsi di 1 minuto e 45 secondi. Mondiale buttato alle ortiche? Può essere, ma domani è un altro giorno.

IN LOTTA Quarta posizione per Elfyn Evans, su Ford Fiesta, che ha fatto registrare un ritardo da Loeb di 1,8 secondi. Dietro di lui, attardato e nervoso, il leader del campionato Thierry Neuville intento a spremere la sua Hyundai i20 Coupè per eguagliare la splendida performance di Ogier, salendo dal nono al quinto posto nella classifica piloti. Non un risultato euforico, certo, ma se non altro è un buon punto di partenza per vendere cara la pelle nella giornata di domani.

TOP TEN Concludono la 'top ten', Dani Sordo (6°) che con la sua Hyundai i20 ha perso quattro posizioni nella penultima tappa, terminando in sesta posizione, mentre Lappi e la Toyota Yaris si fermano in settima posizione. Rimangono da registrare, Tanak (Toyota), Breen (Citroen) e Mikkelsen (Hyundai), rispettivamente in ottava, nona e decima posizione.

CLASSIFICA