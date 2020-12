EVANS PIANGE, OGIER ASSAPORA IL SUCCESSO Il colpo di scena è servito. Sotto una fitta nevicata che ha accolto i piloti lungo la SS11 Gerosa 2, il terzo classificato nel Rally Monza, nonché leader del mondiale, Elfyn Evans è scivolato in una curva uscendo di strada a poche centinaia di metri dalla fine della prova, consegnando di fatto il titolo nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese, infatti, mantenendo il suo attuale primo posto conquisterebbe matematicamente il titolo di campione del WRC 2020 senza bisogno di fare calcoli nella power stage finale, in programma domani. Ad aiutarlo in questa marcia di avvicinamento al settimo mondiale anche la cancellazione della successiva SS12, a causa delle difficili condizioni del manto stradale.

ANCHE LA HYUNDAI SORRIDE Per completare il Rally Monza mancano ora solo la SS13, in programma nel tardo pomeriggio di oggi, e poi le tre speciali in programma domani mattina. L'uscita di scena della Toyota di Evans ha conseguenze anche sul mondiale Costruttori, con la Hyundai che vede vicino il titolo. Questo favorisce ulteriormente Ogier perché Dani Sordo e Ott Tanak, rispettivamente secondo e terzo a una ventina di secondi dal francese, devono guidare con un occhio alla classifica generale, evitando quindi di prendere rischi eccessivi. Si allontanano le speranze di podio per Esapekka Lappi, quarto a 38 secondi dal leader della generale, mentre quinto ma staccato troviamo Kalle Rovampera con la seconda Yaris.

OSTBERG AMMINISTRA Nel WRC2 rimane primo Mads Ostberg con la Citroen C3 R5, anche se il rivale Pontus Tidemand risale a a meno di 29 secondi di distacco. Addio sogni di gloria invece per il francese Adrien Fourmaux, anche lui vittima delle difficili condizioni della SS11. Nel WRC3 è acceso il duello tra le Skoda Fabia di Andreas Mikkelsen e Oliver Solberg, con il figlio d'arte che ha recuperato tempo prezioso e si trova ora staccato di 16 secondi dal norvegese.