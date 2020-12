LOTTA A DUE Tempo da lupi in Brianza per la seconda giornata dell'ACI Rally Monza, ultima prova del Campionato Mondiale Rally. La notizia del giorno è che la lotta a tre per la conquista dell'iride nel WRC è diventata una sfida a due con i soli equipaggi di Elfyn Evans e di Sebastian Ogier a contendersi la vittoria. Ha alzato bandiera bianca, infatti, la coppia belga Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul, appiedata dalla Hyundai i20 Coupé, ferma per un problema meccanico nel corso della SS4 dopo l'urto con un new jersey posizionato nella zona della vecchia parabolica. In precedenza si era ritirato anche Gus Greensmith con la sua Ford Fiesta WRC.

SORDO AL COMANDO Al comando del rally monzese dopo le cinque speciali di oggi, c'è lo spagnolo Dani Sordo che con la compagnia del navigatore Carlos Del Barrio è può contare su un vantaggio minimo rispetto al secondo, il finlandese Esapekka Lappi (navigatore Janne Ferm). La coppia spagnola della Hyundai può vantare su un solo secondo di vantaggio su quella scandinava al volante della Ford Fiesta WRC. I due equipaggi in lizza per il titolo, entrambi su Toyota Yaris WRC, si marcano invece stretti poco lontano, con i francesi Sebastien Ogier e Julien Ingrassia terzi a 12'' dalla vetta ed Elfyn Evans e Scott Martin 5'' più dietro, e con un margine risicatissimo (7 decimi) sulla coppia iridata in carica Ott Tanak e Martij Jarveoja su Hyundai.

TAPPE DECISIVE Domani sarà una giornata importante, probabilmente decisiva, con ben sette prove speciali in programma prima delle tre finali di domenica. Dando una scorsa alla classifica troviamo il norvegese Anders Mikkelsen al comando tra le WRC3 in settima posizione assoluta su Skoda Fabia Evo, dietro alla Toyota Yaris di Kalle Rovanpera, mentre chiudono la top ten altri tre equipaggi scandinavi. Il migliore degli italiani è Matteo Gamba che con Nicola Arena occupa la 18° posizione assoluta al volante di una Skoda Fabia Evo.

ACI RALLY MONZA, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS6