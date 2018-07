Autore:

Simone Dellisanti

TEAM CITROEN Secondi migliori performer e autori di tre scratch. Questo il risultato portato a casa dai piloti di Citroen Racing, Craig Breen e Scott Martin, a bordo della Citroen C3 WRC 2018 al Rally di Estonia. Il team Citroen Racing si è recato al Rally di Estonia per allenarsi in vista della prossima tappa del WRC e hanno concluso al terzo posto questa gara di preparazione al Rally di Finlandia (26-29 luglio). Ecco le parole dei protagonisti dopo il Rally di Estonia.

PIERRE BUDAR, Direttore di Citroën Racing «La Finlandia è un rally atipico, che richiede un set-up diverso da quello a cui siamo abituati su terra. Lo scopo della nostra partecipazione su un fondo simile era anche quello di approfittare della grande varietà di strade a nostra disposizione in Estonia per regolare i set-up in vista delle prove specifiche in programma la prossima settimana. Craig si è tenuto sempre a circa un decimo di secondo al chilometro da Tänak, che conosceva il percorso molto meglio e che sarà senza dubbio un avversario impegnativo in Finlandia: possiamo dire che la missione è compiuta».

CRAIG BREEN «È stato un ottimo fine settimana, che ci ha permesso di raccogliere dati utili e ci ha dato molta fiducia. Nello shakedown di venerdì abbiamo trovato un buon set-up e ci abbiamo lavorato chilometro dopo chilometro, per essere sempre più veloci. Sono molto contento del lavoro fatto e non vedo l’ora di perfezionarlo nei test pre-Finlandia».