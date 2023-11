Addio a Corrado Provera: con lui la Peugeot dominò il mondiale Rally

Si è spento a 82 anni Corrado Provera, l'uomo che guidò la Peugeot ai successi in sequenza a inizio millennio. La notizia è stata confermata dalla casa francese che ha diffuso un comunicato nella serata di domenica: ''È con grande rammarico che apprendiamo della scomparsa di Corrado Provera. I suoi anni alla guida di Peugeot Sport sono stati segnati dal suo carisma e dalla sua energia. Inviamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano''.

It is with great regret that we learn of the passing of Corrado Provera. His years at the head of Peugeot Sport were marked by his charisma and energy. We send our sincere condolences to his family and all those who knew him. pic.twitter.com/YOfPnWwWR3