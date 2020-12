QUINTO PILOTA AL VIA Sale a cinque il numero dei piloti che si sono già assicurati un sedile per la prossima stagione di Formula 2. Il tedesco Lirim Zendeli è il l'ultimo di questi, nonché il primo driver scelto dal team MP Motorsport, dopo che la Prema aveva ufficializzato la propria formazione la scorsa settimana mentre Campos Racing e UNI-Virtuosi hanno scelto rispettivamente Ralph Boschung e Felipe Drugovich. Il 21enne tedesco ha girato nei giorni scorsi a Sakhir durante la tre giorni di test invernali salendo proprio sulla monoposto del team olandese che sull'altra vettura ha fatto provare Louis Deletraz.

DUE STAGIONI DI FORMULA 3 Il tedesco proviene da due stagioni nella categoria minore dove nelle ultime due annate ha corso per i team Charouz Racing e Trident. Con la squadra italiana ha colto quest'anno un successo sulla pista di Spa, maturato dopo una pole position siglata nella sessione di qualifica. Nel 2018 Zendeli si è laureato campione della Formula 4 tedesca con lo US Racing, squadra che la scorsa stagione lo ha ritrovato in tre occasioni anche al via della Formula Regional.