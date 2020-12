SHWARTZMAN RESTA IN FORMULA 2 Il russo Robert Shwartzman sarà nuovamente nella griglia di partenza della serie cadetta anche la prossima stagione. Dopo una promettente stagione di debutto, caratterizzata da una prima parte dove sembrava poter dominare a mani basse e fare suo il titolo, il pilota del Ferrari Driver Academy tornerà a guidare una monoposto del team Prema anche nel 2021. L'annuncio della prosecuzione della collaborazione tra il russo e la squadra italiana è stato dato in mattinata, ad appena 24 ore dalla chiusura della stagione 2020.

COMPAGNO DI OSCAR PIASTRI Il 21enne di San Pietroburgo sarà il pilota di riferimento in casa Prema il prossimo anno quando al suo fianco avrà l'esordiente Oscar Piastri. Questi è il campione uscente della Formula 3, categoria che ha vinto militando sempre nelle file della scuderia gestita da René Rosin. Carriera similare per i due che hanno dominato la serie minore della Formula 2 imponendosi al primo tentativo. Shwartzman non è nuovo al team vicentino. Al pari di Mick Schumacher, per esempio, la sua carriera agonistica si è sviluppata per la maggior parte nella squadra italiana. Nel 2018 ha preso parte al FIA European Formula 3 Championship. L'anno successivo è passato in Formula 3 sempre con la Prema, squadra che lo ha accompagnato quest'anno in Formula 2. Nel 2020 ha messo insieme sei arrivi a podio e quattro vittorie chiudendo in quarta posizione finale in classifica.

PREMA AL COMPLETO La squadra italiana è la prima del paddock della Formula 2 ad aver annunciato la sua formazione piloti per il 2021. Da domani scatterano i test invernali sempre in Bahrain e cominceranno le prime girandole di piloti. Se in casa Prema proveranno - ovviamente - tutti e tre i giorni Shwartzman e Piastri, il team DAMS ha fatto sapere che farà girare Marcus Armstrong e Roy Nissany.