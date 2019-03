Autore:

Simone Valtieri

SUPER RAGAZZE In principio erano 54, già estremamente selezionate. Dopo una prima fase di scrematura sono diventate 28. Oggi, dopo quattro giorni passati in pista ad Almerìa, in Spagna, sono diventate 18, le prescelte a partecipare alla prima stagione delle W Series, la classe motoristica tutta al femminile che vedrà darsi battaglia in pista alcune tra le migliori donne pilota del mondo. Tra di loro una italiana, Vicky Piria, che ha passato tutte e tre le selezioni, mentre Francesca Linossi, l'altra azzurra impegnata nella fase finale, è stata inserita tra le quattro riserve.

FORMULA 3 La serie sarà collegata al campionato DTM tedesco, ed è stata promossa - tra gli altri - da due ex piloti di Formula 1: David Coulthard e Alexander Wurz. Le 18 ragazze gareggeranno su delle Tatuus F318, monoposto di Formula 3. A parlare delle selezioni la CEO della serie, Catherine Bond Muir: "Dopo quattro giorni di test ad Almeria e altri 4 giorni a Melk nel gennaio scorso, abbiamo raccolto tantissimi dati, come potrete immaginare. I nostri giudici, capitanati da Dave Ryan, li hanno elaborati per definire la griglia dei 18 piloti di questa serie riservata a sole donne."

TALENTO NATURALE Il presidente dell'Advisory Board delle W Series, David Coulthard, ha aggiunto: "È stato un processo di selezione complicato, più di quanto potessimo preventivare. Sono state tutte molto vicine nelle prestazioni e hanno appreso a una velocità impressionante. Questo è ciò che ci aspettiamo di vedere in chi ha poca esperienza con le monoposto, ma tutte loro hanno in dote un talento naturale per la velocità." Di seguito nomi e nazionalità, in rigoroso ordine alfabetico, delle 18 che ce l'hanno fatta, dominano le britanniche con cinque rappresentanti. Compare anche il Liechtenstein.

W SERIES 2018 - ENTRY LIST

Jamie Chadwick, Regno Unito

Saber Cook, USA

Marta Garcia, Spagna

Megan Gilkes, Canada

Esmee Hawkey, Regno Unito

Jessica Hawkins, Regno Unito

Shea Holbrook, USA

Emma Kimilainen, Finlandia

Miki Koyama, Giappone

Sarah Moore, Regno Unito

Tasmin Pepper, Sudafrica

Vicky Piria, Italia

Alice Powell, Regno Unito

Gosia Rdest, Polonia

Naomi Schiff, Belgio

Beitske Visser, Paesi Bassi

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein

Caitlin Wood, Australia